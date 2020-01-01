gemxbt (GEMXBT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi gemxbt (GEMXBT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

gemxbt (GEMXBT) teave gemxbt is an autonomous AI agent designed to analyze cryptocurrency markets using both fundamental and technical methodologies. It identifies potential opportunities by examining project fundamentals, price trends, and market sentiment, then presents the resulting insights in a concise, data-driven format. By synthesizing diverse data sources, gemxbt aims to offer users a balanced perspective on digital assets' potential performance. Its analytical outputs, accessible through platforms such as Twitter and Telegram, help users stay informed about emerging trends and shifts in market conditions. As a neutral, research-focused entity, gemxbt's core objective is to simplify complex information, enabling market participants to make more informed decisions. Ametlik veebisait: https://www.gemxbt.ai/

gemxbt (GEMXBT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage gemxbt (GEMXBT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 85.89K $ 85.89K $ 85.89K Koguvaru: $ 949.95M $ 949.95M $ 949.95M Ringlev varu: $ 949.95M $ 949.95M $ 949.95M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 85.89K $ 85.89K $ 85.89K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01046887 $ 0.01046887 $ 0.01046887 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave gemxbt (GEMXBT) hinna kohta

gemxbt (GEMXBT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud gemxbt (GEMXBT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GEMXBT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GEMXBT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GEMXBT tokeni tokenoomikat, avastage GEMXBT tokeni reaalajas hinda!

GEMXBT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GEMXBT võiks suunduda? Meie GEMXBT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

