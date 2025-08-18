Rohkem infot GEMXBT

GEMXBT Hinnainfo

GEMXBT Ametlik veebisait

GEMXBT Tokenoomika

GEMXBT Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

gemxbt logo

gemxbt hind (GEMXBT)

Loendis mitteolevad

1 GEMXBT/USD reaalajas hind:

--
----
-7.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
gemxbt (GEMXBT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:06:33 (UTC+8)

gemxbt (GEMXBT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00008651
$ 0.00008651$ 0.00008651
24 h madal
$ 0.00009544
$ 0.00009544$ 0.00009544
24 h kõrge

$ 0.00008651
$ 0.00008651$ 0.00008651

$ 0.00009544
$ 0.00009544$ 0.00009544

$ 0.01046887
$ 0.01046887$ 0.01046887

$ 0.00008651
$ 0.00008651$ 0.00008651

+0.29%

-7.70%

-6.70%

-6.70%

gemxbt (GEMXBT) reaalajas hind on $0.00008676. Viimase 24 tunni jooksul GEMXBT kaubeldud madalaim $ 0.00008651 ja kõrgeim $ 0.00009544 näitab aktiivset turu volatiivsust. GEMXBTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01046887 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00008651.

Lüliajalise tootluse osas on GEMXBT muutunud +0.29% viimase tunni jooksul, -7.70% 24 tunni vältel -6.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

gemxbt (GEMXBT) – turuteave

$ 82.42K
$ 82.42K$ 82.42K

--
----

$ 82.42K
$ 82.42K$ 82.42K

949.95M
949.95M 949.95M

949,951,546.973304
949,951,546.973304 949,951,546.973304

gemxbt praegune turukapitalisatsioon on $ 82.42K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GEMXBT ringlev varu on 949.95M, mille koguvaru on 949951546.973304. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 82.42K.

gemxbt (GEMXBT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse gemxbt ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse gemxbt ja USD hinnamuutus $ -0.0000151296.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse gemxbt ja USD hinnamuutus $ -0.0000207295.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse gemxbt ja USD hinnamuutus $ -0.00009765448725667762.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.70%
30 päeva$ -0.0000151296-17.43%
60 päeva$ -0.0000207295-23.89%
90 päeva$ -0.00009765448725667762-52.95%

Mis on gemxbt (GEMXBT)

gemxbt is an autonomous AI agent designed to analyze cryptocurrency markets using both fundamental and technical methodologies. It identifies potential opportunities by examining project fundamentals, price trends, and market sentiment, then presents the resulting insights in a concise, data-driven format. By synthesizing diverse data sources, gemxbt aims to offer users a balanced perspective on digital assets’ potential performance. Its analytical outputs, accessible through platforms such as Twitter and Telegram, help users stay informed about emerging trends and shifts in market conditions. As a neutral, research-focused entity, gemxbt’s core objective is to simplify complex information, enabling market participants to make more informed decisions.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse gemxbt (GEMXBT) allikas

Ametlik veebisait

gemxbt hinna ennustus (USD)

Kui palju on gemxbt (GEMXBT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie gemxbt (GEMXBT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida gemxbt nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake gemxbt hinna ennustust kohe!

GEMXBT kohalike valuutade suhtes

gemxbt (GEMXBT) tokenoomika

gemxbt (GEMXBT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GEMXBT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse gemxbt (GEMXBT) kohta

Kui palju on gemxbt (GEMXBT) tänapäeval väärt?
Reaalajas GEMXBT hind USD on 0.00008676 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GEMXBT/USD hind?
Praegune hind GEMXBT/USD on $ 0.00008676. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on gemxbt turukapitalisatsioon?
GEMXBT turukapitalisatsioon on $ 82.42K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GEMXBT ringlev varu?
GEMXBT ringlev varu on 949.95M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GEMXBT (ATH) hind?
GEMXBT saavutab ATH hinna summas 0.01046887 USD.
Mis oli kõigi aegade GEMXBT madalaim (ATL) hind?
GEMXBT nägi ATL hinda summas 0.00008651 USD.
Milline on GEMXBT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GEMXBT kauplemismaht on -- USD.
Kas GEMXBT sel aastal kõrgemale ka suundub?
GEMXBT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GEMXBT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:06:33 (UTC+8)

gemxbt (GEMXBT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.