Geist WBTC hind (GWBTC)

Loendis mitteolevad

1 GWBTC/USD reaalajas hind:

$116,108
$116,108
-1.60%1D
Geist WBTC (GWBTC) reaalajas hinnagraafik
Geist WBTC (GWBTC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 114,774
24 h madal
$ 118,084
24 h kõrge

$ 114,774
$ 118,084
$ 124,204
$ 15,612.91
+0.47%

-1.62%

-3.13%

-3.13%

Geist WBTC (GWBTC) reaalajas hind on $116,108. Viimase 24 tunni jooksul GWBTC kaubeldud madalaim $ 114,774 ja kõrgeim $ 118,084 näitab aktiivset turu volatiivsust. GWBTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 124,204 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 15,612.91.

Lüliajalise tootluse osas on GWBTC muutunud +0.47% viimase tunni jooksul, -1.62% 24 tunni vältel -3.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Geist WBTC (GWBTC) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00
$ 13.56M
0.00
116.69491801
Geist WBTC praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 0.00 24 tunnise kauplemismahuga. GWBTC ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 116.69491801. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.56M.

Geist WBTC (GWBTC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Geist WBTC ja USD hinnamuutus $ -1,919.9063378.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Geist WBTC ja USD hinnamuutus $ -1,623.8980988000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Geist WBTC ja USD hinnamuutus $ +13,335.3521240000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Geist WBTC ja USD hinnamuutus $ +10,788.49.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -1,919.9063378-1.62%
30 päeva$ -1,623.8980988000-1.39%
60 päeva$ +13,335.3521240000+11.49%
90 päeva$ +10,788.49+10.24%

Mis on Geist WBTC (GWBTC)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Geist WBTC (GWBTC) allikas

Ametlik veebisait

Geist WBTC hinna ennustus (USD)

Kui palju on Geist WBTC (GWBTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Geist WBTC (GWBTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Geist WBTC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Geist WBTC hinna ennustust kohe!

GWBTC kohalike valuutade suhtes

Geist WBTC (GWBTC) tokenoomika

Geist WBTC (GWBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GWBTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Geist WBTC (GWBTC) kohta

Kui palju on Geist WBTC (GWBTC) tänapäeval väärt?
Reaalajas GWBTC hind USD on 116,108 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GWBTC/USD hind?
Praegune hind GWBTC/USD on $ 116,108. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Geist WBTC turukapitalisatsioon?
GWBTC turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GWBTC ringlev varu?
GWBTC ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GWBTC (ATH) hind?
GWBTC saavutab ATH hinna summas 124,204 USD.
Mis oli kõigi aegade GWBTC madalaim (ATL) hind?
GWBTC nägi ATL hinda summas 15,612.91 USD.
Milline on GWBTC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GWBTC kauplemismaht on $ 0.00 USD.
Kas GWBTC sel aastal kõrgemale ka suundub?
GWBTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GWBTC hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.