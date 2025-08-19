Rohkem infot GFUSDT

Geist fUSDT hind (GFUSDT)

1 GFUSDT/USD reaalajas hind:

$1
$1$1
0.00%1D
USD
Geist fUSDT (GFUSDT) reaalajas hinnagraafik
Geist fUSDT (GFUSDT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 h madal
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 h kõrge

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.014
$ 1.014$ 1.014

$ 0.9676
$ 0.9676$ 0.9676

+0.01%

+0.01%

+0.04%

+0.04%

Geist fUSDT (GFUSDT) reaalajas hind on $1. Viimase 24 tunni jooksul GFUSDT kaubeldud madalaim $ 1.0 ja kõrgeim $ 1.0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GFUSDTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.014 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.9676.

Lüliajalise tootluse osas on GFUSDT muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, +0.01% 24 tunni vältel +0.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Geist fUSDT (GFUSDT) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 7.97M
$ 7.97M$ 7.97M

0.00
0.00 0.00

7,969,305.450472
7,969,305.450472 7,969,305.450472

Geist fUSDT praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 0.00 24 tunnise kauplemismahuga. GFUSDT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 7969305.450472. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.97M.

Geist fUSDT (GFUSDT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Geist fUSDT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Geist fUSDT ja USD hinnamuutus $ +0.0000504000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Geist fUSDT ja USD hinnamuutus $ +0.0003923000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Geist fUSDT ja USD hinnamuutus $ -0.00023.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.01%
30 päeva$ +0.0000504000+0.01%
60 päeva$ +0.0003923000+0.04%
90 päeva$ -0.00023-0.02%

Mis on Geist fUSDT (GFUSDT)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs.

Üksuse Geist fUSDT (GFUSDT) allikas

Ametlik veebisait

Geist fUSDT hinna ennustus (USD)

Kui palju on Geist fUSDT (GFUSDT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Geist fUSDT (GFUSDT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Geist fUSDT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Geist fUSDT hinna ennustust kohe!

GFUSDT kohalike valuutade suhtes

Geist fUSDT (GFUSDT) tokenoomika

Geist fUSDT (GFUSDT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GFUSDT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Geist fUSDT (GFUSDT) kohta

Kui palju on Geist fUSDT (GFUSDT) tänapäeval väärt?
Reaalajas GFUSDT hind USD on 1.0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GFUSDT/USD hind?
Praegune hind GFUSDT/USD on $ 1.0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Geist fUSDT turukapitalisatsioon?
GFUSDT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GFUSDT ringlev varu?
GFUSDT ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GFUSDT (ATH) hind?
GFUSDT saavutab ATH hinna summas 1.014 USD.
Mis oli kõigi aegade GFUSDT madalaim (ATL) hind?
GFUSDT nägi ATL hinda summas 0.9676 USD.
Milline on GFUSDT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GFUSDT kauplemismaht on $ 0.00 USD.
Kas GFUSDT sel aastal kõrgemale ka suundub?
GFUSDT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GFUSDT hinna ennustust.
