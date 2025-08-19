Mis on Geist FTM (GFTM)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Geist FTM (GFTM) allikas Ametlik veebisait

Geist FTM hinna ennustus (USD)

Kui palju on Geist FTM (GFTM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Geist FTM (GFTM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Geist FTM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Geist FTM hinna ennustust kohe!

GFTM kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Geist FTM (GFTM) tokenoomika

Geist FTM (GFTM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GFTM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Geist FTM (GFTM) kohta Kui palju on Geist FTM (GFTM) tänapäeval väärt? Reaalajas GFTM hind USD on 0.321404 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GFTM/USD hind? $ 0.321404 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GFTM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Geist FTM turukapitalisatsioon? GFTM turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GFTM ringlev varu? GFTM ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GFTM (ATH) hind? GFTM saavutab ATH hinna summas 3.46 USD . Mis oli kõigi aegade GFTM madalaim (ATL) hind? GFTM nägi ATL hinda summas 0.164784 USD . Milline on GFTM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GFTM kauplemismaht on $ 0.00 USD . Kas GFTM sel aastal kõrgemale ka suundub? GFTM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GFTM hinna ennustust

Geist FTM (GFTM) Olulised valdkonna uudised