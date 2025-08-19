Rohkem infot GFTM

GFTM Hinnainfo

GFTM Ametlik veebisait

GFTM Tokenoomika

GFTM Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Geist FTM logo

Geist FTM hind (GFTM)

Loendis mitteolevad

1 GFTM/USD reaalajas hind:

$0.321404
$0.321404$0.321404
-4.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Geist FTM (GFTM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:34:52 (UTC+8)

Geist FTM (GFTM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.310917
$ 0.310917$ 0.310917
24 h madal
$ 0.335653
$ 0.335653$ 0.335653
24 h kõrge

$ 0.310917
$ 0.310917$ 0.310917

$ 0.335653
$ 0.335653$ 0.335653

$ 3.46
$ 3.46$ 3.46

$ 0.164784
$ 0.164784$ 0.164784

+1.03%

-4.24%

+3.90%

+3.90%

Geist FTM (GFTM) reaalajas hind on $0.321404. Viimase 24 tunni jooksul GFTM kaubeldud madalaim $ 0.310917 ja kõrgeim $ 0.335653 näitab aktiivset turu volatiivsust. GFTMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.46 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.164784.

Lüliajalise tootluse osas on GFTM muutunud +1.03% viimase tunni jooksul, -4.24% 24 tunni vältel +3.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Geist FTM (GFTM) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 124.44M
$ 124.44M$ 124.44M

0.00
0.00 0.00

387,165,254.4312594
387,165,254.4312594 387,165,254.4312594

Geist FTM praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 0.00 24 tunnise kauplemismahuga. GFTM ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 387165254.4312594. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 124.44M.

Geist FTM (GFTM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Geist FTM ja USD hinnamuutus $ -0.01424913.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Geist FTM ja USD hinnamuutus $ -0.0454939648.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Geist FTM ja USD hinnamuutus $ +0.0101086379.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Geist FTM ja USD hinnamuutus $ -0.17694646.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.01424913-4.24%
30 päeva$ -0.0454939648-14.15%
60 päeva$ +0.0101086379+3.15%
90 päeva$ -0.17694646-35.50%

Mis on Geist FTM (GFTM)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Geist FTM (GFTM) allikas

Ametlik veebisait

Geist FTM hinna ennustus (USD)

Kui palju on Geist FTM (GFTM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Geist FTM (GFTM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Geist FTM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Geist FTM hinna ennustust kohe!

GFTM kohalike valuutade suhtes

Geist FTM (GFTM) tokenoomika

Geist FTM (GFTM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GFTM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Geist FTM (GFTM) kohta

Kui palju on Geist FTM (GFTM) tänapäeval väärt?
Reaalajas GFTM hind USD on 0.321404 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GFTM/USD hind?
Praegune hind GFTM/USD on $ 0.321404. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Geist FTM turukapitalisatsioon?
GFTM turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GFTM ringlev varu?
GFTM ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GFTM (ATH) hind?
GFTM saavutab ATH hinna summas 3.46 USD.
Mis oli kõigi aegade GFTM madalaim (ATL) hind?
GFTM nägi ATL hinda summas 0.164784 USD.
Milline on GFTM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GFTM kauplemismaht on $ 0.00 USD.
Kas GFTM sel aastal kõrgemale ka suundub?
GFTM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GFTM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:34:52 (UTC+8)

Geist FTM (GFTM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.