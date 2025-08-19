Rohkem infot GETH

Geist ETH logo

Geist ETH hind (GETH)

Loendis mitteolevad

1 GETH/USD reaalajas hind:

$4,324.88
$4,324.88$4,324.88
-4.50%1D
mexc
USD
Geist ETH (GETH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:34:44 (UTC+8)

Geist ETH (GETH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 4,234.57
$ 4,234.57$ 4,234.57
24 h madal
$ 4,539.11
$ 4,539.11$ 4,539.11
24 h kõrge

$ 4,234.57
$ 4,234.57$ 4,234.57

$ 4,539.11
$ 4,539.11$ 4,539.11

$ 4,851.94
$ 4,851.94$ 4,851.94

$ 899.38
$ 899.38$ 899.38

+0.25%

-4.58%

+1.53%

+1.53%

Geist ETH (GETH) reaalajas hind on $4,324.88. Viimase 24 tunni jooksul GETH kaubeldud madalaim $ 4,234.57 ja kõrgeim $ 4,539.11 näitab aktiivset turu volatiivsust. GETHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4,851.94 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 899.38.

Lüliajalise tootluse osas on GETH muutunud +0.25% viimase tunni jooksul, -4.58% 24 tunni vältel +1.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Geist ETH (GETH) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.16M
$ 2.16M$ 2.16M

0.00
0.00 0.00

498.4086857673421
498.4086857673421 498.4086857673421

Geist ETH praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 0.00 24 tunnise kauplemismahuga. GETH ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 498.4086857673421. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.16M.

Geist ETH (GETH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Geist ETH ja USD hinnamuutus $ -208.16.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Geist ETH ja USD hinnamuutus $ +973.3518704560.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Geist ETH ja USD hinnamuutus $ +3,169.2543319920.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Geist ETH ja USD hinnamuutus $ +1,847.42.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -208.16-4.58%
30 päeva$ +973.3518704560+22.51%
60 päeva$ +3,169.2543319920+73.28%
90 päeva$ +1,847.42+74.57%

Mis on Geist ETH (GETH)

Üksuse Geist ETH (GETH) allikas

Ametlik veebisait

Geist ETH hinna ennustus (USD)

Kui palju on Geist ETH (GETH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Geist ETH (GETH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Geist ETH nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Geist ETH hinna ennustust kohe!

GETH kohalike valuutade suhtes

Geist ETH (GETH) tokenoomika

Geist ETH (GETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GETH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Geist ETH (GETH) kohta

Kui palju on Geist ETH (GETH) tänapäeval väärt?
Reaalajas GETH hind USD on 4,324.88 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GETH/USD hind?
Praegune hind GETH/USD on $ 4,324.88. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Geist ETH turukapitalisatsioon?
GETH turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GETH ringlev varu?
GETH ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GETH (ATH) hind?
GETH saavutab ATH hinna summas 4,851.94 USD.
Mis oli kõigi aegade GETH madalaim (ATL) hind?
GETH nägi ATL hinda summas 899.38 USD.
Milline on GETH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GETH kauplemismaht on $ 0.00 USD.
Kas GETH sel aastal kõrgemale ka suundub?
GETH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GETH hinna ennustust.
Geist ETH (GETH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.