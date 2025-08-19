Mis on Geist Dai (GDAI)

Üksuse Geist Dai (GDAI) allikas Ametlik veebisait

Geist Dai hinna ennustus (USD)

Kui palju on Geist Dai (GDAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Geist Dai (GDAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Geist Dai nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Geist Dai hinna ennustust kohe!

GDAI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Geist Dai (GDAI) tokenoomika

Geist Dai (GDAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GDAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Geist Dai (GDAI) kohta Kui palju on Geist Dai (GDAI) tänapäeval väärt? Reaalajas GDAI hind USD on 0.999981 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GDAI/USD hind? $ 0.999981 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GDAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Geist Dai turukapitalisatsioon? GDAI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GDAI ringlev varu? GDAI ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GDAI (ATH) hind? GDAI saavutab ATH hinna summas 1.01 USD . Mis oli kõigi aegade GDAI madalaim (ATL) hind? GDAI nägi ATL hinda summas 0.8911 USD . Milline on GDAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GDAI kauplemismaht on $ 0.00 USD . Kas GDAI sel aastal kõrgemale ka suundub? GDAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GDAI hinna ennustust

