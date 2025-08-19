Rohkem infot GGP

Geegoopuzzle hind (GGP)

1 GGP/USD reaalajas hind:

$3
$3$3
0.00%1D
Geegoopuzzle (GGP) reaalajas hinnagraafik
Geegoopuzzle (GGP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 23.01
$ 23.01$ 23.01

$ 0.330083
$ 0.330083$ 0.330083

-32.42%

-32.42%

Geegoopuzzle (GGP) reaalajas hind on $3. Viimase 24 tunni jooksul GGP kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GGPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 23.01 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.330083.

Lüliajalise tootluse osas on GGP muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -32.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Geegoopuzzle (GGP) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 13.35
$ 13.35$ 13.35

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

Geegoopuzzle praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 13.35 24 tunnise kauplemismahuga. GGP ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on . Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 0.00.

Geegoopuzzle (GGP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Geegoopuzzle ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Geegoopuzzle ja USD hinnamuutus $ -0.1868475000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Geegoopuzzle ja USD hinnamuutus $ -1.2706839000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Geegoopuzzle ja USD hinnamuutus $ -2.0290574245555035.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.1868475000-6.22%
60 päeva$ -1.2706839000-42.35%
90 päeva$ -2.0290574245555035-40.34%

Mis on Geegoopuzzle (GGP)

Geegoopuzzle aims to become a company that gives happiness to everyone around the world. We provide a platform and content for people all over the world to create value by playing games and sharing information. In Geegoopuzzle, anyone can enjoy puzzle games that consist of 5 different themes. Users can mine coins for reward after completing a puzzle. Or users can make their own puzzles with an image that they want to make. The puzzles user made will be exposed to all of users all around the world and can get advertising impact.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Geegoopuzzle (GGP) allikas

Ametlik veebisait

Geegoopuzzle hinna ennustus (USD)

Kui palju on Geegoopuzzle (GGP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Geegoopuzzle (GGP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Geegoopuzzle nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Geegoopuzzle hinna ennustust kohe!

GGP kohalike valuutade suhtes

Geegoopuzzle (GGP) tokenoomika

Geegoopuzzle (GGP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GGP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Geegoopuzzle (GGP) kohta

Kui palju on Geegoopuzzle (GGP) tänapäeval väärt?
Reaalajas GGP hind USD on 3.0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GGP/USD hind?
Praegune hind GGP/USD on $ 3.0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Geegoopuzzle turukapitalisatsioon?
GGP turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GGP ringlev varu?
GGP ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GGP (ATH) hind?
GGP saavutab ATH hinna summas 23.01 USD.
Mis oli kõigi aegade GGP madalaim (ATL) hind?
GGP nägi ATL hinda summas 0.330083 USD.
Milline on GGP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GGP kauplemismaht on $ 13.35 USD.
Kas GGP sel aastal kõrgemale ka suundub?
GGP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GGP hinna ennustust.
