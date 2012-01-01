Gecky (GECKY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gecky (GECKY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gecky (GECKY) teave Gecky is a community-led Meme coin originating from an anthropomorphic Gecko character based on the comic book «The Night Riders» by acclaimed artist and illustrator Matt Furie, published in 2012. Gecky makes another appearance in Furie's book «Mindviscosity» later that same year. Over the time, Gecky has evolved into his own unique character and is now developing an Evergreen Meme platform and also supporting Drivers Development program with own “Gecky” Formula 4 cars doing laps across major racing circuits. Ametlik veebisait: https://www.gecky.meme/ Ostke GECKY kohe!

Gecky (GECKY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gecky (GECKY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 35.49K $ 35.49K $ 35.49K Koguvaru: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M Ringlev varu: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 35.49K $ 35.49K $ 35.49K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01823489 $ 0.01823489 $ 0.01823489 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00051125 $ 0.00051125 $ 0.00051125 Lisateave Gecky (GECKY) hinna kohta

Gecky (GECKY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gecky (GECKY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GECKY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GECKY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GECKY tokeni tokenoomikat, avastage GECKY tokeni reaalajas hinda!

GECKY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GECKY võiks suunduda? Meie GECKY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GECKY tokeni hinna ennustust kohe!

