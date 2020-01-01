Gecko Inu (GEC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gecko Inu (GEC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gecko Inu (GEC) teave We are the most friendly lizard on AVAX—Gecko Inu! Founded by well-respected members with a high AVAX culture. GEC is a community-driven project and will be only for the community. The contract has been fully renounced and liquidity has been burned. Ametlik veebisait: https://geckoinu.vip Ostke GEC kohe!

Gecko Inu (GEC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gecko Inu (GEC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 380.59K $ 380.59K $ 380.59K Koguvaru: $ 66.19T $ 66.19T $ 66.19T Ringlev varu: $ 66.19T $ 66.19T $ 66.19T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 380.59K $ 380.59K $ 380.59K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Gecko Inu (GEC) hinna kohta

Gecko Inu (GEC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gecko Inu (GEC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GEC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GEC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GEC tokeni tokenoomikat, avastage GEC tokeni reaalajas hinda!

GEC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GEC võiks suunduda? Meie GEC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GEC tokeni hinna ennustust kohe!

