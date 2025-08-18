Mis on Gecko Inu (GEC)

We are the most friendly lizard on AVAX—Gecko Inu! Founded by well-respected members with a high AVAX culture. GEC is a community-driven project and will be only for the community. The contract has been fully renounced and liquidity has been burned.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Gecko Inu (GEC) allikas Ametlik veebisait

Gecko Inu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Gecko Inu (GEC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gecko Inu (GEC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gecko Inu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Gecko Inu hinna ennustust kohe!

GEC kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Gecko Inu (GEC) tokenoomika

Gecko Inu (GEC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GEC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gecko Inu (GEC) kohta Kui palju on Gecko Inu (GEC) tänapäeval väärt? Reaalajas GEC hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GEC/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GEC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Gecko Inu turukapitalisatsioon? GEC turukapitalisatsioon on $ 440.23K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GEC ringlev varu? GEC ringlev varu on 66.19T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GEC (ATH) hind? GEC saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade GEC madalaim (ATL) hind? GEC nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GEC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GEC kauplemismaht on -- USD . Kas GEC sel aastal kõrgemale ka suundub? GEC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GEC hinna ennustust

Gecko Inu (GEC) Olulised valdkonna uudised