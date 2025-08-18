Rohkem infot GUP

GearUp logo

GearUp hind (GUP)

Loendis mitteolevad

1 GUP/USD reaalajas hind:

$0.00096193
$0.00096193$0.00096193
0.00%1D
mexc
USD
GearUp (GUP) reaalajas hinnagraafik
GearUp (GUP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.328423
$ 0.328423$ 0.328423

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.08%

+2.08%

GearUp (GUP) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GUP kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GUPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.328423 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GUP muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +2.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GearUp (GUP) – turuteave

$ 9.62K
$ 9.62K$ 9.62K

--
----

$ 9.62K
$ 9.62K$ 9.62K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

GearUp praegune turukapitalisatsioon on $ 9.62K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GUP ringlev varu on 10.00M, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.62K.

GearUp (GUP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse GearUp ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GearUp ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GearUp ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GearUp ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+13.80%
60 päeva$ 0+8.97%
90 päeva$ 0--

Mis on GearUp (GUP)

GearUp is a no-code and developer-friendly platform for building, testing, and deploying smart contracts. It combines AI and DeFi into an ecosystem called DeFAi, allowing users of any skill level to create secure smart contracts without writing code. Smart contracts power Web3, but most people can't build them safely. GearUp solves this by giving users full control over their contracts — no agents, no middlemen. It empowers secure, transparent blockchain automation for individuals and businesses alike.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse GearUp (GUP) allikas

Ametlik veebisait

GearUp hinna ennustus (USD)

Kui palju on GearUp (GUP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GearUp (GUP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GearUp nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GearUp hinna ennustust kohe!

GUP kohalike valuutade suhtes

GearUp (GUP) tokenoomika

GearUp (GUP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GUP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GearUp (GUP) kohta

Kui palju on GearUp (GUP) tänapäeval väärt?
Reaalajas GUP hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GUP/USD hind?
Praegune hind GUP/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GearUp turukapitalisatsioon?
GUP turukapitalisatsioon on $ 9.62K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GUP ringlev varu?
GUP ringlev varu on 10.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GUP (ATH) hind?
GUP saavutab ATH hinna summas 0.328423 USD.
Mis oli kõigi aegade GUP madalaim (ATL) hind?
GUP nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GUP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GUP kauplemismaht on -- USD.
Kas GUP sel aastal kõrgemale ka suundub?
GUP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GUP hinna ennustust.
Lahtiütlus

