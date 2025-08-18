Mis on GearUp (GUP)

GearUp is a no-code and developer-friendly platform for building, testing, and deploying smart contracts. It combines AI and DeFi into an ecosystem called DeFAi, allowing users of any skill level to create secure smart contracts without writing code. Smart contracts power Web3, but most people can't build them safely. GearUp solves this by giving users full control over their contracts — no agents, no middlemen. It empowers secure, transparent blockchain automation for individuals and businesses alike.

GearUp (GUP) tokenoomika

GearUp (GUP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GUP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GearUp (GUP) kohta Kui palju on GearUp (GUP) tänapäeval väärt? Reaalajas GUP hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GUP/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GUP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on GearUp turukapitalisatsioon? GUP turukapitalisatsioon on $ 9.62K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GUP ringlev varu? GUP ringlev varu on 10.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GUP (ATH) hind? GUP saavutab ATH hinna summas 0.328423 USD . Mis oli kõigi aegade GUP madalaim (ATL) hind? GUP nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GUP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GUP kauplemismaht on -- USD . Kas GUP sel aastal kõrgemale ka suundub? GUP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GUP hinna ennustust

