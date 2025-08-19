Rohkem infot GEA

GEAR hind (GEA)

1 GEA/USD reaalajas hind:

$0.02488291
$0.02488291$0.02488291
-2.20%1D
GEAR (GEA) reaalajas hinnagraafik
GEAR (GEA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02400358
$ 0.02400358$ 0.02400358
24 h madal
$ 0.03848469
$ 0.03848469$ 0.03848469
24 h kõrge

$ 0.02400358
$ 0.02400358$ 0.02400358

$ 0.03848469
$ 0.03848469$ 0.03848469

$ 6.27
$ 6.27$ 6.27

$ 0.02248896
$ 0.02248896$ 0.02248896

-2.52%

-2.28%

+7.68%

+7.68%

GEAR (GEA) reaalajas hind on $0.02488291. Viimase 24 tunni jooksul GEA kaubeldud madalaim $ 0.02400358 ja kõrgeim $ 0.03848469 näitab aktiivset turu volatiivsust. GEAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.27 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02248896.

Lüliajalise tootluse osas on GEA muutunud -2.52% viimase tunni jooksul, -2.28% 24 tunni vältel +7.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GEAR (GEA) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 48.14
$ 48.14$ 48.14

$ 104.67
$ 104.67$ 104.67

0.00
0.00 0.00

4,171.0
4,171.0 4,171.0

GEAR praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 48.14 24 tunnise kauplemismahuga. GEA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 4171.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 104.67.

GEAR (GEA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse GEAR ja USD hinnamuutus $ -0.00058212459000092.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GEAR ja USD hinnamuutus $ -0.0106088087.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GEAR ja USD hinnamuutus $ -0.0119216087.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GEAR ja USD hinnamuutus $ -0.05425859362510872.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00058212459000092-2.28%
30 päeva$ -0.0106088087-42.63%
60 päeva$ -0.0119216087-47.91%
90 päeva$ -0.05425859362510872-68.55%

Mis on GEAR (GEA)

GEAR is a utility token within the Night Crows game on the WEMIX3.0 blockchain. Backed by the in-game "Meticulous Aircraft Component", it's essential for crafting the high grade Aircraft Toolbox, a crucial item in the game. Players can mint GEAR within the game's "TOKEN" menu after reaching level 45. With a fixed supply of 10 million tokens and a 1:1 value with its in-game counterpart, GEAR can also be traded on the PNIX DEX. Created with Unreal Engine 5, Night Crows is a blockchain game on the WEMIX3.0 mainnet, launched on March 12, 2024. Accessible on both PC and mobile devices(iOS and Android) and over 1M downloads, Night Crows has quickly gained global popularity. Within 3 days of its global launch, it surpassed $10 million in cumulative revenue and reached a concurrent player count of 230,000, a number that continues to climb. To accommodate the growing player base, the number of servers has increased from 24 at launch to 54 today.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse GEAR (GEA) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

GEAR hinna ennustus (USD)

Kui palju on GEAR (GEA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GEAR (GEA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GEAR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GEAR hinna ennustust kohe!

GEA kohalike valuutade suhtes

GEAR (GEA) tokenoomika

GEAR (GEA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GEA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GEAR (GEA) kohta

Kui palju on GEAR (GEA) tänapäeval väärt?
Reaalajas GEA hind USD on 0.02488291 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GEA/USD hind?
Praegune hind GEA/USD on $ 0.02488291. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GEAR turukapitalisatsioon?
GEA turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GEA ringlev varu?
GEA ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GEA (ATH) hind?
GEA saavutab ATH hinna summas 6.27 USD.
Mis oli kõigi aegade GEA madalaim (ATL) hind?
GEA nägi ATL hinda summas 0.02248896 USD.
Milline on GEA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GEA kauplemismaht on $ 48.14 USD.
Kas GEA sel aastal kõrgemale ka suundub?
GEA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GEA hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.