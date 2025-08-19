Mis on GEAR (GEA)

GEAR is a utility token within the Night Crows game on the WEMIX3.0 blockchain. Backed by the in-game "Meticulous Aircraft Component", it's essential for crafting the high grade Aircraft Toolbox, a crucial item in the game. Players can mint GEAR within the game's "TOKEN" menu after reaching level 45. With a fixed supply of 10 million tokens and a 1:1 value with its in-game counterpart, GEAR can also be traded on the PNIX DEX. Created with Unreal Engine 5, Night Crows is a blockchain game on the WEMIX3.0 mainnet, launched on March 12, 2024. Accessible on both PC and mobile devices(iOS and Android) and over 1M downloads, Night Crows has quickly gained global popularity. Within 3 days of its global launch, it surpassed $10 million in cumulative revenue and reached a concurrent player count of 230,000, a number that continues to climb. To accommodate the growing player base, the number of servers has increased from 24 at launch to 54 today.

Üksuse GEAR (GEA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GEAR (GEA) kohta Kui palju on GEAR (GEA) tänapäeval väärt? Reaalajas GEA hind USD on 0.02488291 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GEA/USD hind? $ 0.02488291 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GEA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on GEAR turukapitalisatsioon? GEA turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GEA ringlev varu? GEA ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GEA (ATH) hind? GEA saavutab ATH hinna summas 6.27 USD . Mis oli kõigi aegade GEA madalaim (ATL) hind? GEA nägi ATL hinda summas 0.02248896 USD . Milline on GEA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GEA kauplemismaht on $ 48.14 USD . Kas GEA sel aastal kõrgemale ka suundub? GEA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GEA hinna ennustust

