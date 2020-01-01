GCoin (GC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GCoin (GC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GCoin (GC) teave Our mission is to democratize real estate investment by providing accessible education and innovative tools. Through our learn-to-earn platform and tokenization hub, we're bridging the gap between traditional real estate and the future of decentralized finance. GCoin is the fuel to our ecosystem that powers our platform and gives us the ability and the community to spread this information that has been locked away by the wealthy. Ametlik veebisait: https://www.gilmore-estate.com Valge raamat: https://www.flipsnack.com/F5C7D866AED/gilmore-estates-look-ahead/full-view.html Ostke GC kohe!

GCoin (GC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GCoin (GC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.61M $ 1.61M $ 1.61M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.61M $ 1.61M $ 1.61M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.064704 $ 0.064704 $ 0.064704 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00299223 $ 0.00299223 $ 0.00299223 Praegune hind: $ 0.01617179 $ 0.01617179 $ 0.01617179 Lisateave GCoin (GC) hinna kohta

GCoin (GC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GCoin (GC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GC tokeni tokenoomikat, avastage GC tokeni reaalajas hinda!

GC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GC võiks suunduda? Meie GC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GC tokeni hinna ennustust kohe!

