Rohkem infot GBTC

GBTC Hinnainfo

GBTC Ametlik veebisait

GBTC Tokenoomika

GBTC Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

GBTC6900 logo

GBTC6900 hind (GBTC)

Loendis mitteolevad

1 GBTC/USD reaalajas hind:

$0.00011914
$0.00011914$0.00011914
-4.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
GBTC6900 (GBTC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:35:17 (UTC+8)

GBTC6900 (GBTC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00404111
$ 0.00404111$ 0.00404111

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.10%

+5.86%

+5.86%

GBTC6900 (GBTC) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GBTC kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GBTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00404111 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GBTC muutunud -- viimase tunni jooksul, -4.10% 24 tunni vältel +5.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GBTC6900 (GBTC) – turuteave

$ 11.91K
$ 11.91K$ 11.91K

--
----

$ 11.91K
$ 11.91K$ 11.91K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

GBTC6900 praegune turukapitalisatsioon on $ 11.91K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GBTC ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.91K.

GBTC6900 (GBTC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse GBTC6900 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GBTC6900 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GBTC6900 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GBTC6900 ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.10%
30 päeva$ 0+35.38%
60 päeva$ 0+59.61%
90 päeva$ 0--

Mis on GBTC6900 (GBTC)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse GBTC6900 (GBTC) allikas

Ametlik veebisait

GBTC6900 hinna ennustus (USD)

Kui palju on GBTC6900 (GBTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GBTC6900 (GBTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GBTC6900 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GBTC6900 hinna ennustust kohe!

GBTC kohalike valuutade suhtes

GBTC6900 (GBTC) tokenoomika

GBTC6900 (GBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GBTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GBTC6900 (GBTC) kohta

Kui palju on GBTC6900 (GBTC) tänapäeval väärt?
Reaalajas GBTC hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GBTC/USD hind?
Praegune hind GBTC/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GBTC6900 turukapitalisatsioon?
GBTC turukapitalisatsioon on $ 11.91K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GBTC ringlev varu?
GBTC ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GBTC (ATH) hind?
GBTC saavutab ATH hinna summas 0.00404111 USD.
Mis oli kõigi aegade GBTC madalaim (ATL) hind?
GBTC nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GBTC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GBTC kauplemismaht on -- USD.
Kas GBTC sel aastal kõrgemale ka suundub?
GBTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GBTC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:35:17 (UTC+8)

GBTC6900 (GBTC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.