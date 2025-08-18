Mis on GAY (GAY)

$GAY was created as a joke during a spaces. A community instantly formed. Dev sold and a movement was born. $GAY isn’t about if you are straight or gay. It's deeper. It's about bringing the word $gay back for everyone to say. The $GAY ticker quickly captured the hearts and minds of the crypto twitter, and the $GAY community rapidly evolved into a wide spread movement. The $GAY community is solely committed to revitalizing gay as a term of endearment and empowerment for all to enjoy.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GAY (GAY) kohta Kui palju on GAY (GAY) tänapäeval väärt? Reaalajas GAY hind USD on 0.00002592 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GAY/USD hind? $ 0.00002592 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GAY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on GAY turukapitalisatsioon? GAY turukapitalisatsioon on $ 25.92K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GAY ringlev varu? GAY ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GAY (ATH) hind? GAY saavutab ATH hinna summas 0.00293919 USD . Mis oli kõigi aegade GAY madalaim (ATL) hind? GAY nägi ATL hinda summas 0.00002102 USD . Milline on GAY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GAY kauplemismaht on -- USD . Kas GAY sel aastal kõrgemale ka suundub? GAY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GAY hinna ennustust

