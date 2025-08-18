Rohkem infot GAY

GAY (GAY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
GAY (GAY) reaalajas hind on $0.00002592. Viimase 24 tunni jooksul GAY kaubeldud madalaim $ 0.00002585 ja kõrgeim $ 0.000028 näitab aktiivset turu volatiivsust. GAYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00293919 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00002102.

Lüliajalise tootluse osas on GAY muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -6.63% 24 tunni vältel -3.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GAY (GAY) – turuteave

$ 25.92K
GAY praegune turukapitalisatsioon on $ 25.92K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GAY ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 25.92K.

GAY (GAY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse GAY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GAY ja USD hinnamuutus $ -0.0000012532.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GAY ja USD hinnamuutus $ +0.0000004699.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GAY ja USD hinnamuutus $ -0.00005017295595657703.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.63%
30 päeva$ -0.0000012532-4.83%
60 päeva$ +0.0000004699+1.81%
90 päeva$ -0.00005017295595657703-65.93%

Mis on GAY (GAY)

$GAY was created as a joke during a spaces. A community instantly formed. Dev sold and a movement was born. $GAY isn’t about if you are straight or gay. It's deeper. It's about bringing the word $gay back for everyone to say. The $GAY ticker quickly captured the hearts and minds of the crypto twitter, and the $GAY community rapidly evolved into a wide spread movement. The $GAY community is solely committed to revitalizing gay as a term of endearment and empowerment for all to enjoy.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse GAY (GAY) allikas

Ametlik veebisait

GAY hinna ennustus (USD)

Kui palju on GAY (GAY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GAY (GAY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GAY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GAY hinna ennustust kohe!

GAY kohalike valuutade suhtes

GAY (GAY) tokenoomika

GAY (GAY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GAY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GAY (GAY) kohta

Kui palju on GAY (GAY) tänapäeval väärt?
Reaalajas GAY hind USD on 0.00002592 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GAY/USD hind?
Praegune hind GAY/USD on $ 0.00002592. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GAY turukapitalisatsioon?
GAY turukapitalisatsioon on $ 25.92K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GAY ringlev varu?
GAY ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GAY (ATH) hind?
GAY saavutab ATH hinna summas 0.00293919 USD.
Mis oli kõigi aegade GAY madalaim (ATL) hind?
GAY nägi ATL hinda summas 0.00002102 USD.
Milline on GAY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GAY kauplemismaht on -- USD.
Kas GAY sel aastal kõrgemale ka suundub?
GAY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GAY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:55:49 (UTC+8)

