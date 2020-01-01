Gavun Wud (WUD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gavun Wud (WUD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gavun Wud (WUD) teave WUD is the community-driven Polkadot memecoin uniting Web3 enthusiasts through memes, games, and NFTs inspired by Dr. Gavin Wood. WUD is a meme coin inspired by Gavin Wood, co-founder of Ethereum and Polkadot. Its mission is to unite WEB3 enthusiasts while onboarding new users into the Polkadot ecosystem through engaging meme art, NFTs, and gaming experiences. Utility: In Flappy Wud, the more $WUD you own, the more in-game perks you unlock. These perks include enhanced gameplay features, access to exclusive events, and increased rewards. Players who hold larger amounts of $WUD can benefit from boosts such as higher multipliers during the Flappening events, extra chances to earn rare NFTs, and special abilities within the game. These incentives encourage players to engage with the game while driving demand for $WUD in the Polkadot ecosystem. Ametlik veebisait: https://gavunwud.xyz Ostke WUD kohe!

Gavun Wud (WUD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gavun Wud (WUD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M Koguvaru: $ 999.95B $ 999.95B $ 999.95B Ringlev varu: $ 999.95B $ 999.95B $ 999.95B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Gavun Wud (WUD) hinna kohta

Gavun Wud (WUD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gavun Wud (WUD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WUD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WUD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WUD tokeni tokenoomikat, avastage WUD tokeni reaalajas hinda!

WUD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WUD võiks suunduda? Meie WUD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WUD tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!