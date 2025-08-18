Mis on Gavun Wud (WUD)

WUD is the community-driven Polkadot memecoin uniting Web3 enthusiasts through memes, games, and NFTs inspired by Dr. Gavin Wood. WUD is a meme coin inspired by Gavin Wood, co-founder of Ethereum and Polkadot. Its mission is to unite WEB3 enthusiasts while onboarding new users into the Polkadot ecosystem through engaging meme art, NFTs, and gaming experiences. Utility: In Flappy Wud, the more $WUD you own, the more in-game perks you unlock. These perks include enhanced gameplay features, access to exclusive events, and increased rewards. Players who hold larger amounts of $WUD can benefit from boosts such as higher multipliers during the Flappening events, extra chances to earn rare NFTs, and special abilities within the game. These incentives encourage players to engage with the game while driving demand for $WUD in the Polkadot ecosystem.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gavun Wud (WUD) kohta Kui palju on Gavun Wud (WUD) tänapäeval väärt? Reaalajas WUD hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WUD/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WUD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Gavun Wud turukapitalisatsioon? WUD turukapitalisatsioon on $ 2.04M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WUD ringlev varu? WUD ringlev varu on 999.95B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WUD (ATH) hind? WUD saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade WUD madalaim (ATL) hind? WUD nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on WUD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WUD kauplemismaht on -- USD . Kas WUD sel aastal kõrgemale ka suundub? WUD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WUD hinna ennustust

