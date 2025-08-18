Rohkem infot WUD

Gavun Wud logo

Gavun Wud hind (WUD)

Loendis mitteolevad

1 WUD/USD reaalajas hind:

--
----
+8.50%1D
mexc
USD
Gavun Wud (WUD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:23:33 (UTC+8)

Gavun Wud (WUD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.14%

+8.53%

-2.29%

-2.29%

Gavun Wud (WUD) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul WUD kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. WUDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on WUD muutunud +0.14% viimase tunni jooksul, +8.53% 24 tunni vältel -2.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Gavun Wud (WUD) – turuteave

$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M

--
----

$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M

999.95B
999.95B 999.95B

999,948,772,050.0
999,948,772,050.0 999,948,772,050.0

Gavun Wud praegune turukapitalisatsioon on $ 2.04M -- 24 tunnise kauplemismahuga. WUD ringlev varu on 999.95B, mille koguvaru on 999948772050.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.04M.

Gavun Wud (WUD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Gavun Wud ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Gavun Wud ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Gavun Wud ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Gavun Wud ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+8.53%
30 päeva$ 0-0.24%
60 päeva$ 0+1.52%
90 päeva$ 0--

Mis on Gavun Wud (WUD)

WUD is the community-driven Polkadot memecoin uniting Web3 enthusiasts through memes, games, and NFTs inspired by Dr. Gavin Wood. WUD is a meme coin inspired by Gavin Wood, co-founder of Ethereum and Polkadot. Its mission is to unite WEB3 enthusiasts while onboarding new users into the Polkadot ecosystem through engaging meme art, NFTs, and gaming experiences. Utility: In Flappy Wud, the more $WUD you own, the more in-game perks you unlock. These perks include enhanced gameplay features, access to exclusive events, and increased rewards. Players who hold larger amounts of $WUD can benefit from boosts such as higher multipliers during the Flappening events, extra chances to earn rare NFTs, and special abilities within the game. These incentives encourage players to engage with the game while driving demand for $WUD in the Polkadot ecosystem.

Üksuse Gavun Wud (WUD) allikas

Ametlik veebisait

Gavun Wud hinna ennustus (USD)

Kui palju on Gavun Wud (WUD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gavun Wud (WUD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gavun Wud nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Gavun Wud hinna ennustust kohe!

Gavun Wud (WUD) tokenoomika

Gavun Wud (WUD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WUD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gavun Wud (WUD) kohta

Kui palju on Gavun Wud (WUD) tänapäeval väärt?
Reaalajas WUD hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WUD/USD hind?
Praegune hind WUD/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Gavun Wud turukapitalisatsioon?
WUD turukapitalisatsioon on $ 2.04M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WUD ringlev varu?
WUD ringlev varu on 999.95B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WUD (ATH) hind?
WUD saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade WUD madalaim (ATL) hind?
WUD nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on WUD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WUD kauplemismaht on -- USD.
Kas WUD sel aastal kõrgemale ka suundub?
WUD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WUD hinna ennustust.
