Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) teave The Gauntlet USDC Prime vault aims to optimize for risk-adjusted yield across large market cap and high liquidity collateral markets. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Ametlik veebisait: https://app.morpho.org/vault

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 14.72K $ 14.72K $ 14.72K Koguvaru: $ 64.56M $ 64.56M $ 64.56M Ringlev varu: $ 13.69K $ 13.69K $ 13.69K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 42.20M $ 42.20M $ 42.20M Kõigi aegade kõrgeim: $ 9.5 $ 9.5 $ 9.5 Kõigi aegade madalaim: $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 Praegune hind: $ 1.087 $ 1.087 $ 1.087 Lisateave Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) hinna kohta

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GTUSDC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GTUSDC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

GTUSDC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GTUSDC võiks suunduda? Meie GTUSDC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

