Gatsby Inu (GATSBY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gatsby Inu (GATSBY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gatsby Inu (GATSBY) teave Gatsby Inu is a fun token on the Solana blockchain. $GATSBY was created to honor Gatsby Musk who is one of Elon Musk's family dogs. Gatsby Inu is a community focused project about working together, having fun, and making memes. As a community driven project, the Gatsby community is this project's biggest asset. Gatsby Inu is not only for crypto lovers. It is for dog lovers, Elon fans, and more. Gatsby Inu is for everyone! Ametlik veebisait: https://gatsby-inu.com/ Ostke GATSBY kohe!

Gatsby Inu (GATSBY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gatsby Inu (GATSBY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.25K $ 3.25K $ 3.25K Koguvaru: $ 983.47M $ 983.47M $ 983.47M Ringlev varu: $ 983.47M $ 983.47M $ 983.47M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.25K $ 3.25K $ 3.25K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00141225 $ 0.00141225 $ 0.00141225 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Gatsby Inu (GATSBY) hinna kohta

Gatsby Inu (GATSBY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gatsby Inu (GATSBY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GATSBY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GATSBY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GATSBY tokeni tokenoomikat, avastage GATSBY tokeni reaalajas hinda!

GATSBY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GATSBY võiks suunduda? Meie GATSBY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GATSBY tokeni hinna ennustust kohe!

