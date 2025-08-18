Rohkem infot GT

1 GT/USD reaalajas hind:

$17.43
$17.43$17.43
-0.90%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Gate (GT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:21:43 (UTC+8)

Gate (GT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 17.44
$ 17.44$ 17.44
24 h madal
$ 18.04
$ 18.04$ 18.04
24 h kõrge

$ 17.44
$ 17.44$ 17.44

$ 18.04
$ 18.04$ 18.04

$ 25.94
$ 25.94$ 25.94

$ 0.25754
$ 0.25754$ 0.25754

-0.47%

-0.86%

+3.68%

+3.68%

Gate (GT) reaalajas hind on $17.43. Viimase 24 tunni jooksul GT kaubeldud madalaim $ 17.44 ja kõrgeim $ 18.04 näitab aktiivset turu volatiivsust. GTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 25.94 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.25754.

Lüliajalise tootluse osas on GT muutunud -0.47% viimase tunni jooksul, -0.86% 24 tunni vältel +3.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Gate (GT) – turuteave

$ 2.08B
$ 2.08B$ 2.08B

--
----

$ 5.23B
$ 5.23B$ 5.23B

119.44M
119.44M 119.44M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

Gate praegune turukapitalisatsioon on $ 2.08B -- 24 tunnise kauplemismahuga. GT ringlev varu on 119.44M, mille koguvaru on 300000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.23B.

Gate (GT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Gate ja USD hinnamuutus $ -0.1524922217923.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Gate ja USD hinnamuutus $ +0.4916497530.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Gate ja USD hinnamuutus $ +2.0507911410.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Gate ja USD hinnamuutus $ -4.145565437340533.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.1524922217923-0.86%
30 päeva$ +0.4916497530+2.82%
60 päeva$ +2.0507911410+11.77%
90 päeva$ -4.145565437340533-19.21%

Mis on Gate (GT)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Gate (GT) allikas

Ametlik veebisait

Gate hinna ennustus (USD)

Kui palju on Gate (GT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gate (GT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gate nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Gate hinna ennustust kohe!

GT kohalike valuutade suhtes

Gate (GT) tokenoomika

Gate (GT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gate (GT) kohta

Kui palju on Gate (GT) tänapäeval väärt?
Reaalajas GT hind USD on 17.43 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GT/USD hind?
Praegune hind GT/USD on $ 17.43. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Gate turukapitalisatsioon?
GT turukapitalisatsioon on $ 2.08B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GT ringlev varu?
GT ringlev varu on 119.44M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GT (ATH) hind?
GT saavutab ATH hinna summas 25.94 USD.
Mis oli kõigi aegade GT madalaim (ATL) hind?
GT nägi ATL hinda summas 0.25754 USD.
Milline on GT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GT kauplemismaht on -- USD.
Kas GT sel aastal kõrgemale ka suundub?
GT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:21:43 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.