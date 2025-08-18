Rohkem infot GAS

Gas DAO logo

Gas DAO hind (GAS)

Loendis mitteolevad

1 GAS/USD reaalajas hind:

--
----
-3.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Gas DAO (GAS) reaalajas hinnagraafik
Gas DAO (GAS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.67%

-3.71%

-12.18%

-12.18%

Gas DAO (GAS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GAS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GASkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GAS muutunud -0.67% viimase tunni jooksul, -3.71% 24 tunni vältel -12.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Gas DAO (GAS) – turuteave

$ 25.30K
$ 25.30K$ 25.30K

--
----

$ 88.31K
$ 88.31K$ 88.31K

286.51B
286.51B 286.51B

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Gas DAO praegune turukapitalisatsioon on $ 25.30K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GAS ringlev varu on 286.51B, mille koguvaru on 1000000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 88.31K.

Gas DAO (GAS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Gas DAO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Gas DAO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Gas DAO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Gas DAO ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.71%
30 päeva$ 0+10.54%
60 päeva$ 0+107.47%
90 päeva$ 0--

Mis on Gas DAO (GAS)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Gas DAO (GAS) allikas

Ametlik veebisait

Gas DAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on Gas DAO (GAS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gas DAO (GAS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gas DAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Gas DAO hinna ennustust kohe!

GAS kohalike valuutade suhtes

Gas DAO (GAS) tokenoomika

Gas DAO (GAS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GAS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gas DAO (GAS) kohta

Kui palju on Gas DAO (GAS) tänapäeval väärt?
Reaalajas GAS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GAS/USD hind?
Praegune hind GAS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Gas DAO turukapitalisatsioon?
GAS turukapitalisatsioon on $ 25.30K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GAS ringlev varu?
GAS ringlev varu on 286.51B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GAS (ATH) hind?
GAS saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade GAS madalaim (ATL) hind?
GAS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GAS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GAS kauplemismaht on -- USD.
Kas GAS sel aastal kõrgemale ka suundub?
GAS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GAS hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.