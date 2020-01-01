Garlicoin (GRLC) tokenoomika
Garlicoin is a new, freshly baked cryptocurrency, born from the shitposts of Reddit. Garlicoin formed on a few simple fundamentals - cheap and fast transactions, low barrier to entry and total focus on the community. These fundamentals have been put into practice, resulting in Garlicoin being a triumphant success: 40 second block times allow for blazingly fast confirmations, our ASIC resistant proof-of-work algorithm means anyone with a GPU can contribute to mining, and many important decisions have been made by the rapidly growing Garlicoin community.
Garlicoin (GRLC) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Garlicoin (GRLC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Garlicoin (GRLC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Garlicoin (GRLC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate GRLC tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
GRLC tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate GRLC tokeni tokenoomikat, avastage GRLC tokeni reaalajas hinda!
Tahaksite teada, kuhu GRLC võiks suunduda? Meie GRLC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
