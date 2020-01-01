Garlicoin (GRLC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Garlicoin (GRLC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Garlicoin (GRLC) teave Garlicoin is a new, freshly baked cryptocurrency, born from the shitposts of Reddit. Garlicoin formed on a few simple fundamentals - cheap and fast transactions, low barrier to entry and total focus on the community. These fundamentals have been put into practice, resulting in Garlicoin being a triumphant success: 40 second block times allow for blazingly fast confirmations, our ASIC resistant proof-of-work algorithm means anyone with a GPU can contribute to mining, and many important decisions have been made by the rapidly growing Garlicoin community. Ametlik veebisait: https://garlicoin.io/

Garlicoin (GRLC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Garlicoin (GRLC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Koguvaru: $ 69.00M $ 69.00M $ 69.00M Ringlev varu: $ 68.79M $ 68.79M $ 68.79M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.583403 $ 0.583403 $ 0.583403 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.02115789 $ 0.02115789 $ 0.02115789 Lisateave Garlicoin (GRLC) hinna kohta

Garlicoin (GRLC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Garlicoin (GRLC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GRLC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GRLC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GRLC tokeni tokenoomikat, avastage GRLC tokeni reaalajas hinda!

