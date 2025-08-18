Rohkem infot GRLC

GRLC Hinnainfo

GRLC Ametlik veebisait

GRLC Tokenoomika

GRLC Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Garlicoin logo

Garlicoin hind (GRLC)

Loendis mitteolevad

1 GRLC/USD reaalajas hind:

$0.02183841
$0.02183841$0.02183841
+248.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Garlicoin (GRLC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:56:11 (UTC+8)

Garlicoin (GRLC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00623099
$ 0.00623099$ 0.00623099
24 h madal
$ 0.0228746
$ 0.0228746$ 0.0228746
24 h kõrge

$ 0.00623099
$ 0.00623099$ 0.00623099

$ 0.0228746
$ 0.0228746$ 0.0228746

$ 0.583403
$ 0.583403$ 0.583403

$ 0
$ 0$ 0

+0.18%

+248.94%

+10.78%

+10.78%

Garlicoin (GRLC) reaalajas hind on $0.02183841. Viimase 24 tunni jooksul GRLC kaubeldud madalaim $ 0.00623099 ja kõrgeim $ 0.0228746 näitab aktiivset turu volatiivsust. GRLCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.583403 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GRLC muutunud +0.18% viimase tunni jooksul, +248.94% 24 tunni vältel +10.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Garlicoin (GRLC) – turuteave

$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M

--
----

$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M

68.79M
68.79M 68.79M

69,000,000.0
69,000,000.0 69,000,000.0

Garlicoin praegune turukapitalisatsioon on $ 1.50M -- 24 tunnise kauplemismahuga. GRLC ringlev varu on 68.79M, mille koguvaru on 69000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.51M.

Garlicoin (GRLC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Garlicoin ja USD hinnamuutus $ +0.01557991.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Garlicoin ja USD hinnamuutus $ +0.0579836799.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Garlicoin ja USD hinnamuutus $ +0.1446595518.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Garlicoin ja USD hinnamuutus $ +0.016357344623891699.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.01557991+248.94%
30 päeva$ +0.0579836799+265.51%
60 päeva$ +0.1446595518+662.41%
90 päeva$ +0.016357344623891699+298.43%

Mis on Garlicoin (GRLC)

Garlicoin is a new, freshly baked cryptocurrency, born from the shitposts of Reddit. Garlicoin formed on a few simple fundamentals - cheap and fast transactions, low barrier to entry and total focus on the community. These fundamentals have been put into practice, resulting in Garlicoin being a triumphant success: 40 second block times allow for blazingly fast confirmations, our ASIC resistant proof-of-work algorithm means anyone with a GPU can contribute to mining, and many important decisions have been made by the rapidly growing Garlicoin community.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Garlicoin (GRLC) allikas

Ametlik veebisait

Garlicoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Garlicoin (GRLC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Garlicoin (GRLC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Garlicoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Garlicoin hinna ennustust kohe!

GRLC kohalike valuutade suhtes

Garlicoin (GRLC) tokenoomika

Garlicoin (GRLC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GRLC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Garlicoin (GRLC) kohta

Kui palju on Garlicoin (GRLC) tänapäeval väärt?
Reaalajas GRLC hind USD on 0.02183841 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GRLC/USD hind?
Praegune hind GRLC/USD on $ 0.02183841. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Garlicoin turukapitalisatsioon?
GRLC turukapitalisatsioon on $ 1.50M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GRLC ringlev varu?
GRLC ringlev varu on 68.79M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GRLC (ATH) hind?
GRLC saavutab ATH hinna summas 0.583403 USD.
Mis oli kõigi aegade GRLC madalaim (ATL) hind?
GRLC nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GRLC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GRLC kauplemismaht on -- USD.
Kas GRLC sel aastal kõrgemale ka suundub?
GRLC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GRLC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:56:11 (UTC+8)

Garlicoin (GRLC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.