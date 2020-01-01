GAMING (GAMING) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GAMING (GAMING) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GAMING (GAMING) teave The project is here to unite the gaming and crypto community into one ! With real gaming competitions, cross playing between xbox and ps5, we will bring real use case to the token as the participation and rewards will be paid in $GAMING.The Ticker $GAMING gives unlimited possiblities. We already integrated gaming bots into the telegram, it leaves lots of options for content and memes. There isnt another one on Solana. Literally endless possibilities as the ticker is timesless and universal. Ametlik veebisait: https://gamingonsol.xyz/ Ostke GAMING kohe!

GAMING (GAMING) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GAMING (GAMING) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.06K $ 11.06K $ 11.06K Koguvaru: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M Ringlev varu: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.06K $ 11.06K $ 11.06K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave GAMING (GAMING) hinna kohta

GAMING (GAMING) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GAMING (GAMING) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GAMING tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GAMING tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GAMING tokeni tokenoomikat, avastage GAMING tokeni reaalajas hinda!

GAMING – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GAMING võiks suunduda? Meie GAMING hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GAMING tokeni hinna ennustust kohe!

