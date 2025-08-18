Rohkem infot GAMING

GAMING Hinnainfo

GAMING Ametlik veebisait

GAMING Tokenoomika

GAMING Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

GAMING logo

GAMING hind (GAMING)

Loendis mitteolevad

1 GAMING/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
GAMING (GAMING) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:06:10 (UTC+8)

GAMING (GAMING) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.10%

+2.10%

GAMING (GAMING) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GAMING kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GAMINGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GAMING muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +2.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GAMING (GAMING) – turuteave

$ 11.78K
$ 11.78K$ 11.78K

--
----

$ 11.78K
$ 11.78K$ 11.78K

999.67M
999.67M 999.67M

999,670,470.139871
999,670,470.139871 999,670,470.139871

GAMING praegune turukapitalisatsioon on $ 11.78K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GAMING ringlev varu on 999.67M, mille koguvaru on 999670470.139871. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.78K.

GAMING (GAMING) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse GAMING ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GAMING ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GAMING ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GAMING ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-45.67%
60 päeva$ 0-84.76%
90 päeva$ 0--

Mis on GAMING (GAMING)

The project is here to unite the gaming and crypto community into one ! With real gaming competitions, cross playing between xbox and ps5, we will bring real use case to the token as the participation and rewards will be paid in $GAMING.The Ticker $GAMING gives unlimited possiblities. We already integrated gaming bots into the telegram, it leaves lots of options for content and memes. There isnt another one on Solana. Literally endless possibilities as the ticker is timesless and universal.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse GAMING (GAMING) allikas

Ametlik veebisait

GAMING hinna ennustus (USD)

Kui palju on GAMING (GAMING) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GAMING (GAMING) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GAMING nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GAMING hinna ennustust kohe!

GAMING kohalike valuutade suhtes

GAMING (GAMING) tokenoomika

GAMING (GAMING) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GAMING tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GAMING (GAMING) kohta

Kui palju on GAMING (GAMING) tänapäeval väärt?
Reaalajas GAMING hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GAMING/USD hind?
Praegune hind GAMING/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GAMING turukapitalisatsioon?
GAMING turukapitalisatsioon on $ 11.78K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GAMING ringlev varu?
GAMING ringlev varu on 999.67M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GAMING (ATH) hind?
GAMING saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade GAMING madalaim (ATL) hind?
GAMING nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GAMING kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GAMING kauplemismaht on -- USD.
Kas GAMING sel aastal kõrgemale ka suundub?
GAMING võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GAMING hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:06:10 (UTC+8)

GAMING (GAMING) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.