GAMI WORLD (GAMI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GAMI WORLD (GAMI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GAMI WORLD (GAMI) teave GAMI WORLD is the crypto platform which offers to interact with multiple modules with the same token, includes several DeFi products, aims to fulfill multiple needs on a single platform and has 6 modules in it. It keeps expanding its ecosystem with “one token, multiple utilities” motto. Ametlik veebisait: https://gamiworld.io/en Valge raamat: https://gami-world.gitbook.io/gami-world-venture-builder-whitepaper/ Ostke GAMI kohe!

GAMI WORLD (GAMI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GAMI WORLD (GAMI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 434.61K $ 434.61K $ 434.61K Koguvaru: $ 131.83M $ 131.83M $ 131.83M Ringlev varu: $ 43.19M $ 43.19M $ 43.19M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.58 $ 5.58 $ 5.58 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00864062 $ 0.00864062 $ 0.00864062 Praegune hind: $ 0.01006186 $ 0.01006186 $ 0.01006186 Lisateave GAMI WORLD (GAMI) hinna kohta

GAMI WORLD (GAMI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GAMI WORLD (GAMI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GAMI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GAMI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GAMI tokeni tokenoomikat, avastage GAMI tokeni reaalajas hinda!

GAMI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GAMI võiks suunduda? Meie GAMI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GAMI tokeni hinna ennustust kohe!

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

