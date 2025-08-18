Rohkem infot GAMI

GAMI Hinnainfo

GAMI Valge raamat

GAMI Ametlik veebisait

GAMI Tokenoomika

GAMI Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

GAMI WORLD logo

GAMI WORLD hind (GAMI)

Loendis mitteolevad

1 GAMI/USD reaalajas hind:

$0.01009873
$0.01009873$0.01009873
+0.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
GAMI WORLD (GAMI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:43:15 (UTC+8)

GAMI WORLD (GAMI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0100309
$ 0.0100309$ 0.0100309
24 h madal
$ 0.01013419
$ 0.01013419$ 0.01013419
24 h kõrge

$ 0.0100309
$ 0.0100309$ 0.0100309

$ 0.01013419
$ 0.01013419$ 0.01013419

$ 5.58
$ 5.58$ 5.58

$ 0.00864062
$ 0.00864062$ 0.00864062

--

+0.59%

-0.04%

-0.04%

GAMI WORLD (GAMI) reaalajas hind on $0.01009873. Viimase 24 tunni jooksul GAMI kaubeldud madalaim $ 0.0100309 ja kõrgeim $ 0.01013419 näitab aktiivset turu volatiivsust. GAMIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.58 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00864062.

Lüliajalise tootluse osas on GAMI muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.59% 24 tunni vältel -0.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GAMI WORLD (GAMI) – turuteave

$ 436.20K
$ 436.20K$ 436.20K

--
----

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

43.19M
43.19M 43.19M

131,828,172.938392
131,828,172.938392 131,828,172.938392

GAMI WORLD praegune turukapitalisatsioon on $ 436.20K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GAMI ringlev varu on 43.19M, mille koguvaru on 131828172.938392. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.33M.

GAMI WORLD (GAMI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse GAMI WORLD ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GAMI WORLD ja USD hinnamuutus $ +0.0000840173.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GAMI WORLD ja USD hinnamuutus $ -0.0008542071.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GAMI WORLD ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.59%
30 päeva$ +0.0000840173+0.83%
60 päeva$ -0.0008542071-8.45%
90 päeva$ 0--

Mis on GAMI WORLD (GAMI)

GAMI WORLD is the crypto platform which offers to interact with multiple modules with the same token, includes several DeFi products, aims to fulfill multiple needs on a single platform and has 6 modules in it. It keeps expanding its ecosystem with “one token, multiple utilities” motto.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse GAMI WORLD (GAMI) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

GAMI WORLD hinna ennustus (USD)

Kui palju on GAMI WORLD (GAMI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GAMI WORLD (GAMI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GAMI WORLD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GAMI WORLD hinna ennustust kohe!

GAMI kohalike valuutade suhtes

GAMI WORLD (GAMI) tokenoomika

GAMI WORLD (GAMI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GAMI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GAMI WORLD (GAMI) kohta

Kui palju on GAMI WORLD (GAMI) tänapäeval väärt?
Reaalajas GAMI hind USD on 0.01009873 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GAMI/USD hind?
Praegune hind GAMI/USD on $ 0.01009873. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GAMI WORLD turukapitalisatsioon?
GAMI turukapitalisatsioon on $ 436.20K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GAMI ringlev varu?
GAMI ringlev varu on 43.19M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GAMI (ATH) hind?
GAMI saavutab ATH hinna summas 5.58 USD.
Mis oli kõigi aegade GAMI madalaim (ATL) hind?
GAMI nägi ATL hinda summas 0.00864062 USD.
Milline on GAMI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GAMI kauplemismaht on -- USD.
Kas GAMI sel aastal kõrgemale ka suundub?
GAMI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GAMI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:43:15 (UTC+8)

GAMI WORLD (GAMI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.