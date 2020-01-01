GameZone (GZONE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GameZone (GZONE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GameZone (GZONE) teave Besides being the paragon blockchain gaming platform, #GAMEZONE offers it's community countless opportunities with a plethora of rewards: early access to groundbreaking new game releases, gaming tokens and NFTs, play-to-earn opportunities, scholarships, advantageous tutorials, and SO MUCH MORE! Ametlik veebisait: https://gamezone.io/ Ostke GZONE kohe!

GameZone (GZONE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GameZone (GZONE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Koguvaru: $ 419.80M $ 419.80M $ 419.80M Ringlev varu: $ 419.80M $ 419.80M $ 419.80M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00214842 $ 0.00214842 $ 0.00214842 Praegune hind: $ 0.00288125 $ 0.00288125 $ 0.00288125 Lisateave GameZone (GZONE) hinna kohta

GameZone (GZONE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GameZone (GZONE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GZONE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GZONE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GZONE tokeni tokenoomikat, avastage GZONE tokeni reaalajas hinda!

GZONE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GZONE võiks suunduda? Meie GZONE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GZONE tokeni hinna ennustust kohe!

