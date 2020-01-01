Gameswap (GSWAP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gameswap (GSWAP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gameswap (GSWAP) teave GameSwap is a decentralised exchange that enables millions of gamers to easily trade and cash-out in-game assets with crypto, in a neutral platform that they govern and own. Powered by DeFi and the GSWAP token. Ametlik veebisait: https://www.gameswap.org/ Ostke GSWAP kohe!

Gameswap (GSWAP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gameswap (GSWAP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 524.42K $ 524.42K $ 524.42K Koguvaru: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Ringlev varu: $ 8.76M $ 8.76M $ 8.76M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Kõigi aegade kõrgeim: $ 8.44 $ 8.44 $ 8.44 Kõigi aegade madalaim: $ 0.04069538 $ 0.04069538 $ 0.04069538 Praegune hind: $ 0.059545 $ 0.059545 $ 0.059545 Lisateave Gameswap (GSWAP) hinna kohta

Gameswap (GSWAP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gameswap (GSWAP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GSWAP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GSWAP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GSWAP tokeni tokenoomikat, avastage GSWAP tokeni reaalajas hinda!

GSWAP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GSWAP võiks suunduda? Meie GSWAP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GSWAP tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!