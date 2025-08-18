Mis on GAMER (GMR)

We aim to bring the gaming community, content creators and game developers together with GMR. Content Creators, Game Developers & Gaming Platforms will be able to create, showcase and sell personal NFT's on our platform. Our gamer vault will be a place for everyone. You will be able to create your own profile, follow your favourite game categories. follow your favourite content creators and channels, support streamers & creators directly using GMR, enter competitions and tournaments. leaderboards with profiles, GMR lottery, live stream integrations and much much more.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Kui palju on GAMER (GMR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GAMER (GMR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GAMER nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

GAMER (GMR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GMR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GAMER (GMR) kohta Kui palju on GAMER (GMR) tänapäeval väärt? Reaalajas GMR hind USD on 0.00217318 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GMR/USD hind? $ 0.00217318 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GMR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on GAMER turukapitalisatsioon? GMR turukapitalisatsioon on $ 716.36K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GMR ringlev varu? GMR ringlev varu on 329.64M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GMR (ATH) hind? GMR saavutab ATH hinna summas 0.213187 USD . Mis oli kõigi aegade GMR madalaim (ATL) hind? GMR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GMR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GMR kauplemismaht on -- USD . Kas GMR sel aastal kõrgemale ka suundub? GMR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GMR hinna ennustust

