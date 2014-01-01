Gameflip (FLP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gameflip (FLP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gameflip (FLP) teave The new decentralized ecosystem is founded by Gameflip, a venture-backed technology company which operates a robust digital goods marketplace with millions of users. Gameflip is a corporation based in Silicon Valley, California, USA. The company is managed by gaming industry experts with decades of combined experience, and funded by top tier venture capital investors. Established in 2014, Gameflip has already been at the forefront addressing the largely unmet demand for liquidity for digital goods. Ametlik veebisait: https://fliptoken.gameflip.com/ Valge raamat: https://tokensale.gameflip.com/static/Gameflip_whitepaper.pdf Ostke FLP kohe!

Gameflip (FLP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gameflip (FLP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 491.55K $ 491.55K $ 491.55K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 56.40M $ 56.40M $ 56.40M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 871.54K $ 871.54K $ 871.54K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.268295 $ 0.268295 $ 0.268295 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00103957 $ 0.00103957 $ 0.00103957 Praegune hind: $ 0.00871535 $ 0.00871535 $ 0.00871535 Lisateave Gameflip (FLP) hinna kohta

Gameflip (FLP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gameflip (FLP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FLP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FLP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FLP tokeni tokenoomikat, avastage FLP tokeni reaalajas hinda!

FLP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FLP võiks suunduda? Meie FLP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FLP tokeni hinna ennustust kohe!

