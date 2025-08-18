Rohkem infot GBOY

GameBoy logo

GameBoy hind (GBOY)

Loendis mitteolevad

1 GBOY/USD reaalajas hind:

--
----
-6.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
GameBoy (GBOY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:34:48 (UTC+8)

GameBoy (GBOY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00183012
$ 0.00183012$ 0.00183012

$ 0
$ 0$ 0

-0.67%

-6.73%

+4.86%

+4.86%

GameBoy (GBOY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GBOY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GBOYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00183012 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GBOY muutunud -0.67% viimase tunni jooksul, -6.73% 24 tunni vältel +4.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GameBoy (GBOY) – turuteave

$ 19.59K
$ 19.59K$ 19.59K

--
----

$ 19.59K
$ 19.59K$ 19.59K

996.00M
996.00M 996.00M

996,000,452.97
996,000,452.97 996,000,452.97

GameBoy praegune turukapitalisatsioon on $ 19.59K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GBOY ringlev varu on 996.00M, mille koguvaru on 996000452.97. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.59K.

GameBoy (GBOY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse GameBoy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GameBoy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GameBoy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GameBoy ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.73%
30 päeva$ 0+18.43%
60 päeva$ 0+3.66%
90 päeva$ 0--

Mis on GameBoy (GBOY)

The project is to bring to life 3 decades of gaming culture into a proof of Nostalgia. NFT’s will be dropping at the end of the month + mint, previews available on X and Telegram.. PvP (Player vs Player) Gaming is being developed by a developer to allow players to connect their wallets via a smart contract holding funds and winners of the game takes winnings, with a small fee to create revenue and drive the project forwards, creating real utility.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse GameBoy (GBOY) allikas

Ametlik veebisait

GameBoy hinna ennustus (USD)

Kui palju on GameBoy (GBOY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GameBoy (GBOY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GameBoy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GameBoy hinna ennustust kohe!

GBOY kohalike valuutade suhtes

GameBoy (GBOY) tokenoomika

GameBoy (GBOY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GBOY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GameBoy (GBOY) kohta

Kui palju on GameBoy (GBOY) tänapäeval väärt?
Reaalajas GBOY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GBOY/USD hind?
Praegune hind GBOY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GameBoy turukapitalisatsioon?
GBOY turukapitalisatsioon on $ 19.59K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GBOY ringlev varu?
GBOY ringlev varu on 996.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GBOY (ATH) hind?
GBOY saavutab ATH hinna summas 0.00183012 USD.
Mis oli kõigi aegade GBOY madalaim (ATL) hind?
GBOY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GBOY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GBOY kauplemismaht on -- USD.
Kas GBOY sel aastal kõrgemale ka suundub?
GBOY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GBOY hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.