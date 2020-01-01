GAME (GAMES) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GAME (GAMES) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GAME (GAMES) teave Game aims to deliver a complete web3 ecosystem fully dedicated to gaming. We are providing to players, game studios and users the infrastructure to earn sustainable revenue on their passion for web3 games. With a purposely built blockchain focusing on high-speed and throughput, Game will unlock the true potential of web3 gaming. Game Chain is a high-performance EVM network, built on the Arbitrum-stack utilizing Celestia data availability with near-instant finality. All powered by the advanced and fast G2 sequencer. Game offer seamless and trustless interoperability with all EVM ecosystems. Developers can utilize known libraries and toolings such as Remix and Metamask. Unlocking a endless possibilities for developers and creators to build on the Game Chain. Ametlik veebisait: https://gamechain.xyz/ Valge raamat: https://docs.gamechain.xyz/ Ostke GAMES kohe!

GAME (GAMES) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GAME (GAMES) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 100.21K Koguvaru: $ 10.00B Ringlev varu: $ 6.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 167.01K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00023258 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001662 Praegune hind: $ 0

GAME (GAMES) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GAME (GAMES) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GAMES tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GAMES tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GAMES tokeni tokenoomikat, avastage GAMES tokeni reaalajas hinda!

GAMES – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GAMES võiks suunduda? Meie GAMES hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GAMES tokeni hinna ennustust kohe!

