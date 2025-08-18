Rohkem infot GOME

GOME Hinnainfo

GOME Ametlik veebisait

GOME Tokenoomika

GOME Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Game of Memes logo

Game of Memes hind (GOME)

Loendis mitteolevad

1 GOME/USD reaalajas hind:

$0.0001066
$0.0001066$0.0001066
-6.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Game of Memes (GOME) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:39:06 (UTC+8)

Game of Memes (GOME) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00010619
$ 0.00010619$ 0.00010619
24 h madal
$ 0.00011562
$ 0.00011562$ 0.00011562
24 h kõrge

$ 0.00010619
$ 0.00010619$ 0.00010619

$ 0.00011562
$ 0.00011562$ 0.00011562

$ 0.01271128
$ 0.01271128$ 0.01271128

$ 0.00007619
$ 0.00007619$ 0.00007619

-0.05%

-6.58%

-3.17%

-3.17%

Game of Memes (GOME) reaalajas hind on $0.00010659. Viimase 24 tunni jooksul GOME kaubeldud madalaim $ 0.00010619 ja kõrgeim $ 0.00011562 näitab aktiivset turu volatiivsust. GOMEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01271128 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00007619.

Lüliajalise tootluse osas on GOME muutunud -0.05% viimase tunni jooksul, -6.58% 24 tunni vältel -3.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Game of Memes (GOME) – turuteave

$ 69.79K
$ 69.79K$ 69.79K

--
----

$ 69.79K
$ 69.79K$ 69.79K

651.50M
651.50M 651.50M

651,499,718.9
651,499,718.9 651,499,718.9

Game of Memes praegune turukapitalisatsioon on $ 69.79K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GOME ringlev varu on 651.50M, mille koguvaru on 651499718.9. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 69.79K.

Game of Memes (GOME) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Game of Memes ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Game of Memes ja USD hinnamuutus $ +0.0000057901.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Game of Memes ja USD hinnamuutus $ +0.0000183484.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Game of Memes ja USD hinnamuutus $ -0.00000268995077166509.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.58%
30 päeva$ +0.0000057901+5.43%
60 päeva$ +0.0000183484+17.21%
90 päeva$ -0.00000268995077166509-2.46%

Mis on Game of Memes (GOME)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Game of Memes (GOME) allikas

Ametlik veebisait

Game of Memes hinna ennustus (USD)

Kui palju on Game of Memes (GOME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Game of Memes (GOME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Game of Memes nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Game of Memes hinna ennustust kohe!

GOME kohalike valuutade suhtes

Game of Memes (GOME) tokenoomika

Game of Memes (GOME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Game of Memes (GOME) kohta

Kui palju on Game of Memes (GOME) tänapäeval väärt?
Reaalajas GOME hind USD on 0.00010659 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GOME/USD hind?
Praegune hind GOME/USD on $ 0.00010659. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Game of Memes turukapitalisatsioon?
GOME turukapitalisatsioon on $ 69.79K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GOME ringlev varu?
GOME ringlev varu on 651.50M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOME (ATH) hind?
GOME saavutab ATH hinna summas 0.01271128 USD.
Mis oli kõigi aegade GOME madalaim (ATL) hind?
GOME nägi ATL hinda summas 0.00007619 USD.
Milline on GOME kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GOME kauplemismaht on -- USD.
Kas GOME sel aastal kõrgemale ka suundub?
GOME võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOME hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:39:06 (UTC+8)

Game of Memes (GOME) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.