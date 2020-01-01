Game Meteor Coin (GMTO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Game Meteor Coin (GMTO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Game Meteor Coin (GMTO) teave Meteorn Run invites users to acquire tokens through all aspects of gameplay. Meteorn Run also allows users to equip, grow, and trade in-game shoes, also known as non-fungible tokens (NFT). These virtual shoes have their own class, specific characteristics, and a set of attributes. Shoes are collectible and can be sold in an in-game marketplace called the Meteorn Run Portal. Meteorn Run is one of the Play-to-Earn (P2E) concept GameFi, where gamers earn crypto and NFT through game activities. As part of the online game, users play a running game in a variety of modes, with the main difference being that gamers can change their characters, shoes, and items as assets. Thus, Meteorn Run is an open digital universe where the economy is controlled by the player. Ametlik veebisait: https://meteornrun.io/ Valge raamat: https://meteorn-run-organization.gitbook.io/whitepaper-meteorn-run Ostke GMTO kohe!

Game Meteor Coin (GMTO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Game Meteor Coin (GMTO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Koguvaru: $ 98.92B $ 98.92B $ 98.92B Ringlev varu: $ 7.80B $ 7.80B $ 7.80B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.75M $ 13.75M $ 13.75M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00112412 $ 0.00112412 $ 0.00112412 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00013901 $ 0.00013901 $ 0.00013901 Lisateave Game Meteor Coin (GMTO) hinna kohta

Game Meteor Coin (GMTO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Game Meteor Coin (GMTO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GMTO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GMTO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GMTO tokeni tokenoomikat, avastage GMTO tokeni reaalajas hinda!

GMTO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GMTO võiks suunduda? Meie GMTO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GMTO tokeni hinna ennustust kohe!

