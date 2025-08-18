Mis on Game Meteor Coin (GMTO)

Meteorn Run invites users to acquire tokens through all aspects of gameplay. Meteorn Run also allows users to equip, grow, and trade in-game shoes, also known as non-fungible tokens (NFT). These virtual shoes have their own class, specific characteristics, and a set of attributes. Shoes are collectible and can be sold in an in-game marketplace called the Meteorn Run Portal. Meteorn Run is one of the Play-to-Earn (P2E) concept GameFi, where gamers earn crypto and NFT through game activities. As part of the online game, users play a running game in a variety of modes, with the main difference being that gamers can change their characters, shoes, and items as assets. Thus, Meteorn Run is an open digital universe where the economy is controlled by the player.

Üksuse Game Meteor Coin (GMTO) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Game Meteor Coin (GMTO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GMTO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on Game Meteor Coin (GMTO) tänapäeval väärt? Reaalajas GMTO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on Game Meteor Coin turukapitalisatsioon? GMTO turukapitalisatsioon on $ 986.64K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GMTO ringlev varu? GMTO ringlev varu on 7.79B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GMTO (ATH) hind? GMTO saavutab ATH hinna summas 0.00112412 USD . Mis oli kõigi aegade GMTO madalaim (ATL) hind? GMTO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GMTO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GMTO kauplemismaht on -- USD .

