Game Guide hind (GG)

Loendis mitteolevad

1 GG/USD reaalajas hind:

-3.60%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Game Guide (GG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:56:04 (UTC+8)

Game Guide (GG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00007511
$ 0.00007511
24 h madal
$ 0.00007917
$ 0.00007917
24 h kõrge

$ 0.00007511
$ 0.00007511

$ 0.00007917
$ 0.00007917

$ 0.00061755
$ 0.00061755

$ 0.00007511
$ 0.00007511

+0.43%

-3.63%

-24.08%

-24.08%

Game Guide (GG) reaalajas hind on $0.00007543. Viimase 24 tunni jooksul GG kaubeldud madalaim $ 0.00007511 ja kõrgeim $ 0.00007917 näitab aktiivset turu volatiivsust. GGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00061755 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00007511.

Lüliajalise tootluse osas on GG muutunud +0.43% viimase tunni jooksul, -3.63% 24 tunni vältel -24.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Game Guide (GG) – turuteave

$ 75.43K
$ 75.43K

$ 75.43K
$ 75.43K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Game Guide praegune turukapitalisatsioon on $ 75.43K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GG ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 75.43K.

Game Guide (GG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Game Guide ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Game Guide ja USD hinnamuutus $ -0.0000490516.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Game Guide ja USD hinnamuutus $ -0.0000627998.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Game Guide ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.63%
30 päeva$ -0.0000490516-65.02%
60 päeva$ -0.0000627998-83.25%
90 päeva$ 0--

Mis on Game Guide (GG)

Game Guide ($GG) is a community-driven token and open template initiated by Adam, the developer of SURV, to demonstrate a streamlined approach to turning Web2 games into Web3 applications using the Idos Games platform. By leveraging real code, video documentation, and a playable demo (Survival.io), the guide walks developers through the full process of token integration, wallet connectivity, and on-chain game logic on BNB Chain. The aim is to show that launching a Web3 game no longer demands large development teams or venture capital — just practical tools, accessible infrastructure, and community support. $GG serves as both the utility and reward layer for experiments, incentives, and community-driven iterations. It’s a practical path into GameFi, built for builders.

Üksuse Game Guide (GG) allikas

Ametlik veebisait

Game Guide hinna ennustus (USD)

Kui palju on Game Guide (GG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Game Guide (GG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Game Guide nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Game Guide hinna ennustust kohe!

GG kohalike valuutade suhtes

Game Guide (GG) tokenoomika

Game Guide (GG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Game Guide (GG) kohta

Kui palju on Game Guide (GG) tänapäeval väärt?
Reaalajas GG hind USD on 0.00007543 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GG/USD hind?
Praegune hind GG/USD on $ 0.00007543. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Game Guide turukapitalisatsioon?
GG turukapitalisatsioon on $ 75.43K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GG ringlev varu?
GG ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GG (ATH) hind?
GG saavutab ATH hinna summas 0.00061755 USD.
Mis oli kõigi aegade GG madalaim (ATL) hind?
GG nägi ATL hinda summas 0.00007511 USD.
Milline on GG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GG kauplemismaht on -- USD.
Kas GG sel aastal kõrgemale ka suundub?
GG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:56:04 (UTC+8)

