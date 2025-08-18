Mis on Game Guide (GG)

Game Guide ($GG) is a community-driven token and open template initiated by Adam, the developer of SURV, to demonstrate a streamlined approach to turning Web2 games into Web3 applications using the Idos Games platform. By leveraging real code, video documentation, and a playable demo (Survival.io), the guide walks developers through the full process of token integration, wallet connectivity, and on-chain game logic on BNB Chain. The aim is to show that launching a Web3 game no longer demands large development teams or venture capital — just practical tools, accessible infrastructure, and community support. $GG serves as both the utility and reward layer for experiments, incentives, and community-driven iterations. It’s a practical path into GameFi, built for builders.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Game Guide (GG) allikas Ametlik veebisait

Game Guide hinna ennustus (USD)

Kui palju on Game Guide (GG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Game Guide (GG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Game Guide nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Game Guide hinna ennustust kohe!

GG kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Game Guide (GG) tokenoomika

Game Guide (GG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Game Guide (GG) kohta Kui palju on Game Guide (GG) tänapäeval väärt? Reaalajas GG hind USD on 0.00007543 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GG/USD hind? $ 0.00007543 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Game Guide turukapitalisatsioon? GG turukapitalisatsioon on $ 75.43K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GG ringlev varu? GG ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GG (ATH) hind? GG saavutab ATH hinna summas 0.00061755 USD . Mis oli kõigi aegade GG madalaim (ATL) hind? GG nägi ATL hinda summas 0.00007511 USD . Milline on GG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GG kauplemismaht on -- USD . Kas GG sel aastal kõrgemale ka suundub? GG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GG hinna ennustust

Game Guide (GG) Olulised valdkonna uudised