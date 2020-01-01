Game Fantasy (GFT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Game Fantasy (GFT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Game Fantasy (GFT) teave StarCrazy is the NFT and blockchain Play-To-Earn game.Collect, fuse, mine and earn. Ametlik veebisait: https://www.starcrazy.com

Game Fantasy (GFT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Game Fantasy (GFT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 148.14K $ 148.14K $ 148.14K Koguvaru: $ 11.73M $ 11.73M $ 11.73M Ringlev varu: $ 11.73M $ 11.73M $ 11.73M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 148.14K $ 148.14K $ 148.14K Kõigi aegade kõrgeim: $ 36.84 $ 36.84 $ 36.84 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00784618 $ 0.00784618 $ 0.00784618 Praegune hind: $ 0.01309145 $ 0.01309145 $ 0.01309145 Lisateave Game Fantasy (GFT) hinna kohta

Game Fantasy (GFT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Game Fantasy (GFT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GFT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GFT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GFT tokeni tokenoomikat, avastage GFT tokeni reaalajas hinda!

GFT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GFT võiks suunduda? Meie GFT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GFT tokeni hinna ennustust kohe!

