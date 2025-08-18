Mis on Game Fantasy (GFT)

StarCrazy is the NFT and blockchain Play-To-Earn game.Collect, fuse, mine and earn.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Game Fantasy (GFT) allikas Ametlik veebisait

Game Fantasy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Game Fantasy (GFT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Game Fantasy (GFT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Game Fantasy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Game Fantasy hinna ennustust kohe!

GFT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Game Fantasy (GFT) tokenoomika

Game Fantasy (GFT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GFT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Game Fantasy (GFT) kohta Kui palju on Game Fantasy (GFT) tänapäeval väärt? Reaalajas GFT hind USD on 0.01275242 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GFT/USD hind? $ 0.01275242 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GFT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Game Fantasy turukapitalisatsioon? GFT turukapitalisatsioon on $ 149.60K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GFT ringlev varu? GFT ringlev varu on 11.73M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GFT (ATH) hind? GFT saavutab ATH hinna summas 36.84 USD . Mis oli kõigi aegade GFT madalaim (ATL) hind? GFT nägi ATL hinda summas 0.00784618 USD . Milline on GFT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GFT kauplemismaht on -- USD . Kas GFT sel aastal kõrgemale ka suundub? GFT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GFT hinna ennustust

Game Fantasy (GFT) Olulised valdkonna uudised