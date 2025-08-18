Rohkem infot GFT

Game Fantasy hind (GFT)

Loendis mitteolevad

1 GFT/USD reaalajas hind:

$0.01275242
$0.01275242$0.01275242
-6.50%1D
Game Fantasy (GFT) reaalajas hinnagraafik
Game Fantasy (GFT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01270499
24 h madal
$ 0.01367908
24 h kõrge

$ 0.01270499
$ 0.01367908
$ 36.84
$ 0.00784618
+0.32%

-6.56%

-6.38%

-6.38%

Game Fantasy (GFT) reaalajas hind on $0.01275242. Viimase 24 tunni jooksul GFT kaubeldud madalaim $ 0.01270499 ja kõrgeim $ 0.01367908 näitab aktiivset turu volatiivsust. GFTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 36.84 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00784618.

Lüliajalise tootluse osas on GFT muutunud +0.32% viimase tunni jooksul, -6.56% 24 tunni vältel -6.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Game Fantasy (GFT) – turuteave

$ 149.60K
--
$ 149.60K
11.73M
11,730,709.0
Game Fantasy praegune turukapitalisatsioon on $ 149.60K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GFT ringlev varu on 11.73M, mille koguvaru on 11730709.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 149.60K.

Game Fantasy (GFT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Game Fantasy ja USD hinnamuutus $ -0.00089609967848938.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Game Fantasy ja USD hinnamuutus $ +0.0015849179.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Game Fantasy ja USD hinnamuutus $ +0.0016576564.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Game Fantasy ja USD hinnamuutus $ +0.002405677965461497.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00089609967848938-6.56%
30 päeva$ +0.0015849179+12.43%
60 päeva$ +0.0016576564+13.00%
90 päeva$ +0.002405677965461497+23.25%

Mis on Game Fantasy (GFT)

StarCrazy is the NFT and blockchain Play-To-Earn game.Collect, fuse, mine and earn.

Üksuse Game Fantasy (GFT) allikas

Ametlik veebisait

Game Fantasy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Game Fantasy (GFT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Game Fantasy (GFT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Game Fantasy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Game Fantasy hinna ennustust kohe!

GFT kohalike valuutade suhtes

Game Fantasy (GFT) tokenoomika

Game Fantasy (GFT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GFT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Game Fantasy (GFT) kohta

Kui palju on Game Fantasy (GFT) tänapäeval väärt?
Reaalajas GFT hind USD on 0.01275242 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GFT/USD hind?
Praegune hind GFT/USD on $ 0.01275242. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Game Fantasy turukapitalisatsioon?
GFT turukapitalisatsioon on $ 149.60K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GFT ringlev varu?
GFT ringlev varu on 11.73M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GFT (ATH) hind?
GFT saavutab ATH hinna summas 36.84 USD.
Mis oli kõigi aegade GFT madalaim (ATL) hind?
GFT nägi ATL hinda summas 0.00784618 USD.
Milline on GFT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GFT kauplemismaht on -- USD.
Kas GFT sel aastal kõrgemale ka suundub?
GFT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GFT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.