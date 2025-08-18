Mis on Game Bee (GBB)

$GBB ( GameBeeBSC ) isn’t just another memecoin. It’s a movement, a manifestation of eSports energy reimagined through the lens of meme culture. Its purpose is to deconstruct the spirit of competitive gaming and invite more people to join the game, freeing themselves from the constraints of reality. It’s not just playful or silly—it’s a spiritual revolution. Ca:0xe6cf62bf8bc5bdb05be4dd9c57f8899df3741226

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Game Bee (GBB) kohta Kui palju on Game Bee (GBB) tänapäeval väärt? Reaalajas GBB hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GBB/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GBB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Game Bee turukapitalisatsioon? GBB turukapitalisatsioon on $ 13.04K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GBB ringlev varu? GBB ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GBB (ATH) hind? GBB saavutab ATH hinna summas 0.01479955 USD . Mis oli kõigi aegade GBB madalaim (ATL) hind? GBB nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GBB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GBB kauplemismaht on -- USD . Kas GBB sel aastal kõrgemale ka suundub? GBB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GBB hinna ennustust

