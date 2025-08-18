Mis on GAME (GAMES)

Game aims to deliver a complete web3 ecosystem fully dedicated to gaming. We are providing to players, game studios and users the infrastructure to earn sustainable revenue on their passion for web3 games. With a purposely built blockchain focusing on high-speed and throughput, Game will unlock the true potential of web3 gaming. Game Chain is a high-performance EVM network, built on the Arbitrum-stack utilizing Celestia data availability with near-instant finality. All powered by the advanced and fast G2 sequencer. Game offer seamless and trustless interoperability with all EVM ecosystems. Developers can utilize known libraries and toolings such as Remix and Metamask. Unlocking a endless possibilities for developers and creators to build on the Game Chain.

GAME (GAMES) tokenoomika

GAME (GAMES) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GAMES tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GAME (GAMES) kohta Kui palju on GAME (GAMES) tänapäeval väärt? Reaalajas GAMES hind USD on 0.00001732 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GAMES/USD hind? $ 0.00001732 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GAMES/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on GAME turukapitalisatsioon? GAMES turukapitalisatsioon on $ 103.93K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GAMES ringlev varu? GAMES ringlev varu on 6.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GAMES (ATH) hind? GAMES saavutab ATH hinna summas 0.00023258 USD . Mis oli kõigi aegade GAMES madalaim (ATL) hind? GAMES nägi ATL hinda summas 0.00001718 USD . Milline on GAMES kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GAMES kauplemismaht on -- USD . Kas GAMES sel aastal kõrgemale ka suundub? GAMES võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GAMES hinna ennustust

