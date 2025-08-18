Rohkem infot GAMES

GAMES Hinnainfo

GAMES Valge raamat

GAMES Ametlik veebisait

GAMES Tokenoomika

GAMES Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

GAME logo

GAME hind (GAMES)

Loendis mitteolevad

1 GAMES/USD reaalajas hind:

--
----
-4.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
GAME (GAMES) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:55:58 (UTC+8)

GAME (GAMES) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00001718
$ 0.00001718$ 0.00001718
24 h madal
$ 0.00001825
$ 0.00001825$ 0.00001825
24 h kõrge

$ 0.00001718
$ 0.00001718$ 0.00001718

$ 0.00001825
$ 0.00001825$ 0.00001825

$ 0.00023258
$ 0.00023258$ 0.00023258

$ 0.00001718
$ 0.00001718$ 0.00001718

--

-4.74%

-29.20%

-29.20%

GAME (GAMES) reaalajas hind on $0.00001732. Viimase 24 tunni jooksul GAMES kaubeldud madalaim $ 0.00001718 ja kõrgeim $ 0.00001825 näitab aktiivset turu volatiivsust. GAMESkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00023258 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00001718.

Lüliajalise tootluse osas on GAMES muutunud -- viimase tunni jooksul, -4.74% 24 tunni vältel -29.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GAME (GAMES) – turuteave

$ 103.93K
$ 103.93K$ 103.93K

--
----

$ 173.21K
$ 173.21K$ 173.21K

6.00B
6.00B 6.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

GAME praegune turukapitalisatsioon on $ 103.93K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GAMES ringlev varu on 6.00B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 173.21K.

GAME (GAMES) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse GAME ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GAME ja USD hinnamuutus $ -0.0000095506.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GAME ja USD hinnamuutus $ -0.0000115909.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GAME ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.74%
30 päeva$ -0.0000095506-55.14%
60 päeva$ -0.0000115909-66.92%
90 päeva$ 0--

Mis on GAME (GAMES)

Game aims to deliver a complete web3 ecosystem fully dedicated to gaming. We are providing to players, game studios and users the infrastructure to earn sustainable revenue on their passion for web3 games. With a purposely built blockchain focusing on high-speed and throughput, Game will unlock the true potential of web3 gaming. Game Chain is a high-performance EVM network, built on the Arbitrum-stack utilizing Celestia data availability with near-instant finality. All powered by the advanced and fast G2 sequencer. Game offer seamless and trustless interoperability with all EVM ecosystems. Developers can utilize known libraries and toolings such as Remix and Metamask. Unlocking a endless possibilities for developers and creators to build on the Game Chain.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse GAME (GAMES) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

GAME hinna ennustus (USD)

Kui palju on GAME (GAMES) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GAME (GAMES) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GAME nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GAME hinna ennustust kohe!

GAMES kohalike valuutade suhtes

GAME (GAMES) tokenoomika

GAME (GAMES) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GAMES tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GAME (GAMES) kohta

Kui palju on GAME (GAMES) tänapäeval väärt?
Reaalajas GAMES hind USD on 0.00001732 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GAMES/USD hind?
Praegune hind GAMES/USD on $ 0.00001732. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GAME turukapitalisatsioon?
GAMES turukapitalisatsioon on $ 103.93K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GAMES ringlev varu?
GAMES ringlev varu on 6.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GAMES (ATH) hind?
GAMES saavutab ATH hinna summas 0.00023258 USD.
Mis oli kõigi aegade GAMES madalaim (ATL) hind?
GAMES nägi ATL hinda summas 0.00001718 USD.
Milline on GAMES kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GAMES kauplemismaht on -- USD.
Kas GAMES sel aastal kõrgemale ka suundub?
GAMES võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GAMES hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:55:58 (UTC+8)

GAME (GAMES) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.