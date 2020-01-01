Galvan (IZE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Galvan (IZE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Galvan (IZE) teave What is Galvan? Galvan is a gamified Web3 health and wellness platform founded by healthcare and blockchain experts with the mission to “galvanize” humanity to invest in wellness. This mission is being accomplished through an ecosystem that rewards you for making healthy choices, informs you about ways to care for yourself and others, and empowers you to own and control your health data. By leveraging blockchain technology and a unique Proof of Action distribution algorithm, Galvan is turning self-care into a reward-generating activity and reintroducing personal accountability. What is IZE? Put Galvan and IZE together and you get galvanize: to shock or excite someone into taking action. IZE is the native utility token of the Galvan Blockchain and incentivizes all the right actions in the ecosystem, from running a node to going on a run. IZE is used for: Fees for processing transactions

Staking for new voting proposals

Rewarding active Node Owners

Rewarding healthy decisions in the Galvan Wellness App (coming soon)

Purchasing health and wellness products in the Galvan Marketplace (coming soon) You can get a deeper dive of IZE in Galvan’s Litepaper: https://www.galvan.health/litepaper What is the Galvan Blockchain? The Galvan Blockchain is a layer-2 of Ethereum focused specifically on empowering wellness. It is unique for three reasons: The “Proof of Action” distribution algorithm that follows Swiss utility token standards Scalable blockchain-rewards system for healthy actions Easy participation through Node Software The long-term vision of the Galvan Blockchain is to become the foundation for health and wellness data and transactions. Imagine a world where you can store and manage a decentralized health record, earn rewards and subsidize healthcare costs through healthy actions, and participate in peer-to-peer research studies—all powered by the Galvan Blockchain. Ametlik veebisait: https://www.galvan.health/ Valge raamat: https://www.galvan.health/litepaper Ostke IZE kohe!

Galvan (IZE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Galvan (IZE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Koguvaru: $ 6.41B $ 6.41B $ 6.41B Ringlev varu: $ 6.41B $ 6.41B $ 6.41B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00703689 $ 0.00703689 $ 0.00703689 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00018451 $ 0.00018451 $ 0.00018451 Lisateave Galvan (IZE) hinna kohta

Galvan (IZE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Galvan (IZE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IZE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IZE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IZE tokeni tokenoomikat, avastage IZE tokeni reaalajas hinda!

IZE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu IZE võiks suunduda? Meie IZE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake IZE tokeni hinna ennustust kohe!

