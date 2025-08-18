Rohkem infot GCOIN

$0.00271121
$0.00271121$0.00271121
-5.10%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
Galaxy Fight Club (GCOIN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:26:02 (UTC+8)

Galaxy Fight Club (GCOIN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00269762
$ 0.00269762
24 h madal
$ 0.00300166
$ 0.00300166
24 h kõrge

$ 0.00269762
$ 0.00269762

$ 0.00300166
$ 0.00300166

$ 2.16
$ 2.16

$ 0.00107154
$ 0.00107154

+0.03%

-5.15%

+5.51%

+5.51%

Galaxy Fight Club (GCOIN) reaalajas hind on $0.00271119. Viimase 24 tunni jooksul GCOIN kaubeldud madalaim $ 0.00269762 ja kõrgeim $ 0.00300166 näitab aktiivset turu volatiivsust. GCOINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.16 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00107154.

Lüliajalise tootluse osas on GCOIN muutunud +0.03% viimase tunni jooksul, -5.15% 24 tunni vältel +5.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Galaxy Fight Club (GCOIN) – turuteave

$ 215.80K
$ 215.80K

--
--

$ 405.96K
$ 405.96K

79.59M
79.59M

149,735,250.0
149,735,250.0

Galaxy Fight Club praegune turukapitalisatsioon on $ 215.80K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GCOIN ringlev varu on 79.59M, mille koguvaru on 149735250.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 405.96K.

Galaxy Fight Club (GCOIN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Galaxy Fight Club ja USD hinnamuutus $ -0.00014749114038102.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Galaxy Fight Club ja USD hinnamuutus $ +0.0012745301.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Galaxy Fight Club ja USD hinnamuutus $ +0.0025121355.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Galaxy Fight Club ja USD hinnamuutus $ +0.0009578515654930512.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00014749114038102-5.15%
30 päeva$ +0.0012745301+47.01%
60 päeva$ +0.0025121355+92.66%
90 päeva$ +0.0009578515654930512+54.63%

Mis on Galaxy Fight Club (GCOIN)

NFT collection with a cross-IP, cross-platform PvP fighting game where players can use their avatars to battle, win, and earn.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Galaxy Fight Club (GCOIN) allikas

Ametlik veebisait

Galaxy Fight Club hinna ennustus (USD)

Kui palju on Galaxy Fight Club (GCOIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Galaxy Fight Club (GCOIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Galaxy Fight Club nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Galaxy Fight Club hinna ennustust kohe!

GCOIN kohalike valuutade suhtes

Galaxy Fight Club (GCOIN) tokenoomika

Galaxy Fight Club (GCOIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GCOIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Galaxy Fight Club (GCOIN) kohta

Kui palju on Galaxy Fight Club (GCOIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas GCOIN hind USD on 0.00271119 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GCOIN/USD hind?
Praegune hind GCOIN/USD on $ 0.00271119. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Galaxy Fight Club turukapitalisatsioon?
GCOIN turukapitalisatsioon on $ 215.80K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GCOIN ringlev varu?
GCOIN ringlev varu on 79.59M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GCOIN (ATH) hind?
GCOIN saavutab ATH hinna summas 2.16 USD.
Mis oli kõigi aegade GCOIN madalaim (ATL) hind?
GCOIN nägi ATL hinda summas 0.00107154 USD.
Milline on GCOIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GCOIN kauplemismaht on -- USD.
Kas GCOIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
GCOIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GCOIN hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 18:26:02 (UTC+8)

Galaxy Fight Club (GCOIN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.