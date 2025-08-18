Mis on Galaxia (GXA)

GALAXIA(GXA) aims to GALAXIA builds a virtuous cycle ecosystem to provide a sustainable web 3.0 blockchain platform environment by providing services at low cost and implementing fast and transparent processes. GALAXIA provides users with integrated platform operation, online/offline expansion of the real economy, and transparent processing through blockchain technology for a virtuous cycle ecosystem. In addition, through financial services to be added in the future, GALAXIA will provide scalability and high interoperability to provide user convenience.

Üksuse Galaxia (GXA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Galaxia (GXA) tokenoomika

Galaxia (GXA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GXA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Galaxia (GXA) kohta Kui palju on Galaxia (GXA) tänapäeval väärt? Reaalajas GXA hind USD on 0.00222373 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GXA/USD hind? $ 0.00222373 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GXA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Galaxia turukapitalisatsioon? GXA turukapitalisatsioon on $ 6.83M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GXA ringlev varu? GXA ringlev varu on 3.07B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GXA (ATH) hind? GXA saavutab ATH hinna summas 0.02331638 USD . Mis oli kõigi aegade GXA madalaim (ATL) hind? GXA nägi ATL hinda summas 0.00106629 USD . Milline on GXA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GXA kauplemismaht on -- USD . Kas GXA sel aastal kõrgemale ka suundub? GXA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GXA hinna ennustust

