Rohkem infot GAL

GAL Hinnainfo

GAL Ametlik veebisait

GAL Tokenoomika

GAL Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Galatasaray Fan Token logo

Galatasaray Fan Token hind (GAL)

Loendis mitteolevad

1 GAL/USD reaalajas hind:

$1.42
$1.42$1.42
-0.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Galatasaray Fan Token (GAL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:23:07 (UTC+8)

Galatasaray Fan Token (GAL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.42
$ 1.42$ 1.42
24 h madal
$ 1.44
$ 1.44$ 1.44
24 h kõrge

$ 1.42
$ 1.42$ 1.42

$ 1.44
$ 1.44$ 1.44

$ 33.63
$ 33.63$ 33.63

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

-0.48%

-0.81%

-2.73%

-2.73%

Galatasaray Fan Token (GAL) reaalajas hind on $1.42. Viimase 24 tunni jooksul GAL kaubeldud madalaim $ 1.42 ja kõrgeim $ 1.44 näitab aktiivset turu volatiivsust. GALkõigi aegade kõrgeim hind on $ 33.63 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.18.

Lüliajalise tootluse osas on GAL muutunud -0.48% viimase tunni jooksul, -0.81% 24 tunni vältel -2.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Galatasaray Fan Token (GAL) – turuteave

$ 10.26M
$ 10.26M$ 10.26M

--
----

$ 14.17M
$ 14.17M$ 14.17M

7.23M
7.23M 7.23M

9,975,000.0
9,975,000.0 9,975,000.0

Galatasaray Fan Token praegune turukapitalisatsioon on $ 10.26M -- 24 tunnise kauplemismahuga. GAL ringlev varu on 7.23M, mille koguvaru on 9975000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.17M.

Galatasaray Fan Token (GAL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Galatasaray Fan Token ja USD hinnamuutus $ -0.011704277892291.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Galatasaray Fan Token ja USD hinnamuutus $ -0.0743051920.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Galatasaray Fan Token ja USD hinnamuutus $ +0.1201349820.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Galatasaray Fan Token ja USD hinnamuutus $ -0.750025105782754.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.011704277892291-0.81%
30 päeva$ -0.0743051920-5.23%
60 päeva$ +0.1201349820+8.46%
90 päeva$ -0.750025105782754-34.56%

Mis on Galatasaray Fan Token (GAL)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Galatasaray Fan Token (GAL) allikas

Ametlik veebisait

Galatasaray Fan Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Galatasaray Fan Token (GAL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Galatasaray Fan Token (GAL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Galatasaray Fan Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Galatasaray Fan Token hinna ennustust kohe!

GAL kohalike valuutade suhtes

Galatasaray Fan Token (GAL) tokenoomika

Galatasaray Fan Token (GAL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GAL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Galatasaray Fan Token (GAL) kohta

Kui palju on Galatasaray Fan Token (GAL) tänapäeval väärt?
Reaalajas GAL hind USD on 1.42 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GAL/USD hind?
Praegune hind GAL/USD on $ 1.42. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Galatasaray Fan Token turukapitalisatsioon?
GAL turukapitalisatsioon on $ 10.26M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GAL ringlev varu?
GAL ringlev varu on 7.23M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GAL (ATH) hind?
GAL saavutab ATH hinna summas 33.63 USD.
Mis oli kõigi aegade GAL madalaim (ATL) hind?
GAL nägi ATL hinda summas 1.18 USD.
Milline on GAL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GAL kauplemismaht on -- USD.
Kas GAL sel aastal kõrgemale ka suundub?
GAL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GAL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:23:07 (UTC+8)

Galatasaray Fan Token (GAL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.