Rohkem infot FILM

FILM Hinnainfo

FILM Valge raamat

FILM Ametlik veebisait

FILM Tokenoomika

FILM Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Gala Film logo

Gala Film hind (FILM)

Loendis mitteolevad

1 FILM/USD reaalajas hind:

$0.01980934
$0.01980934$0.01980934
+8.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Gala Film (FILM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:33:42 (UTC+8)

Gala Film (FILM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0172267
$ 0.0172267$ 0.0172267
24 h madal
$ 0.01981212
$ 0.01981212$ 0.01981212
24 h kõrge

$ 0.0172267
$ 0.0172267$ 0.0172267

$ 0.01981212
$ 0.01981212$ 0.01981212

$ 0.234889
$ 0.234889$ 0.234889

$ 0.00537361
$ 0.00537361$ 0.00537361

+0.01%

+8.73%

+4.60%

+4.60%

Gala Film (FILM) reaalajas hind on $0.01980934. Viimase 24 tunni jooksul FILM kaubeldud madalaim $ 0.0172267 ja kõrgeim $ 0.01981212 näitab aktiivset turu volatiivsust. FILMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.234889 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00537361.

Lüliajalise tootluse osas on FILM muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, +8.73% 24 tunni vältel +4.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Gala Film (FILM) – turuteave

$ 2.56M
$ 2.56M$ 2.56M

--
----

$ 2.56M
$ 2.56M$ 2.56M

129.24M
129.24M 129.24M

129,244,366.9061441
129,244,366.9061441 129,244,366.9061441

Gala Film praegune turukapitalisatsioon on $ 2.56M -- 24 tunnise kauplemismahuga. FILM ringlev varu on 129.24M, mille koguvaru on 129244366.9061441. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.56M.

Gala Film (FILM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Gala Film ja USD hinnamuutus $ +0.00159021.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Gala Film ja USD hinnamuutus $ +0.0029209347.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Gala Film ja USD hinnamuutus $ +0.0099821641.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Gala Film ja USD hinnamuutus $ +0.004616736033585051.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00159021+8.73%
30 päeva$ +0.0029209347+14.75%
60 päeva$ +0.0099821641+50.39%
90 päeva$ +0.004616736033585051+30.39%

Mis on Gala Film (FILM)

Gala Film is a Web3 entertainment platform where movie lovers and filmmakers are rewarded for diving into the content they love. By leveraging on-chain ownership and decentralized content delivery, Gala Film aligns incentives for both creators and fans, offering rewards for their engagement— all while making it a fun, gamified experience. Gala Film is built by the visionary team behind Gala Games, under the leadership of Eric Schiermeyer, the Founder and CEO of Gala. With a remarkable legacy that includes co-founding Zynga and serving as CTO of MySpace, Eric brings decades of experience in tech and entertainment innovation.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Gala Film (FILM) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Gala Film hinna ennustus (USD)

Kui palju on Gala Film (FILM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gala Film (FILM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gala Film nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Gala Film hinna ennustust kohe!

FILM kohalike valuutade suhtes

Gala Film (FILM) tokenoomika

Gala Film (FILM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FILM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gala Film (FILM) kohta

Kui palju on Gala Film (FILM) tänapäeval väärt?
Reaalajas FILM hind USD on 0.01980934 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FILM/USD hind?
Praegune hind FILM/USD on $ 0.01980934. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Gala Film turukapitalisatsioon?
FILM turukapitalisatsioon on $ 2.56M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FILM ringlev varu?
FILM ringlev varu on 129.24M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FILM (ATH) hind?
FILM saavutab ATH hinna summas 0.234889 USD.
Mis oli kõigi aegade FILM madalaim (ATL) hind?
FILM nägi ATL hinda summas 0.00537361 USD.
Milline on FILM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FILM kauplemismaht on -- USD.
Kas FILM sel aastal kõrgemale ka suundub?
FILM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FILM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:33:42 (UTC+8)

Gala Film (FILM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.