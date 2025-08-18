Mis on Gala Film (FILM)

Gala Film is a Web3 entertainment platform where movie lovers and filmmakers are rewarded for diving into the content they love. By leveraging on-chain ownership and decentralized content delivery, Gala Film aligns incentives for both creators and fans, offering rewards for their engagement— all while making it a fun, gamified experience. Gala Film is built by the visionary team behind Gala Games, under the leadership of Eric Schiermeyer, the Founder and CEO of Gala. With a remarkable legacy that includes co-founding Zynga and serving as CTO of MySpace, Eric brings decades of experience in tech and entertainment innovation.

Gala Film (FILM) tokenoomika

Gala Film (FILM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FILM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gala Film (FILM) kohta Kui palju on Gala Film (FILM) tänapäeval väärt? Reaalajas FILM hind USD on 0.01980934 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FILM/USD hind? $ 0.01980934 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FILM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Gala Film turukapitalisatsioon? FILM turukapitalisatsioon on $ 2.56M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FILM ringlev varu? FILM ringlev varu on 129.24M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FILM (ATH) hind? FILM saavutab ATH hinna summas 0.234889 USD . Mis oli kõigi aegade FILM madalaim (ATL) hind? FILM nägi ATL hinda summas 0.00537361 USD . Milline on FILM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FILM kauplemismaht on -- USD . Kas FILM sel aastal kõrgemale ka suundub? FILM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FILM hinna ennustust

