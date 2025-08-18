Mis on Gakster (GAK)

This meme coin representing a famous cat meme was launched eleven months ago on pump dot fun on Solana but never bonded until few weeks ago. Now spontaneously people started to create memes and post them on x while organizing themselves creating social accounts for the memecoin. Gakster has now an active engaged community that keeps creating and sharing memes by taking this cat as reference. Since interest is growing and there is no real developer or team behind it I decided to apply for a listing on coin gecko

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Gakster (GAK) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Gakster hinna ennustus (USD)

Kui palju on Gakster (GAK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gakster (GAK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gakster nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Gakster hinna ennustust kohe!

GAK kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Gakster (GAK) tokenoomika

Gakster (GAK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GAK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gakster (GAK) kohta Kui palju on Gakster (GAK) tänapäeval väärt? Reaalajas GAK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GAK/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GAK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Gakster turukapitalisatsioon? GAK turukapitalisatsioon on $ 320.44K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GAK ringlev varu? GAK ringlev varu on 999.98M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GAK (ATH) hind? GAK saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade GAK madalaim (ATL) hind? GAK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GAK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GAK kauplemismaht on -- USD . Kas GAK sel aastal kõrgemale ka suundub? GAK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GAK hinna ennustust

Gakster (GAK) Olulised valdkonna uudised