gAInzy ($GNZ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi gAInzy ($GNZ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

gAInzy ($GNZ) teave gAInz is a swarm of AI health agents designed to revolutionize your fitness, productivity, and career. Backed by cutting-edge AI prowess and research, gAInz delivers personalized workout plans, nutrition advice, motivation, and health tracking, all accessible via Twitter and WhatsApp. The gAInzy token powers this swarm, enabling users to query AI agents and unlock their full potential. With features like guided exercise videos, voice-note support, and daily updates, it’s your ultimate fitness companion. Coming soon: AI body scanning, Pulse wearable integration, and tailored health metrics. gAInz evolves with you, helping you 10x your goals effortlessly. Ametlik veebisait: https://linktr.ee/gainzdotxyz Ostke $GNZ kohe!

gAInzy ($GNZ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage gAInzy ($GNZ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.64K $ 19.64K $ 19.64K Koguvaru: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M Ringlev varu: $ 899.79M $ 899.79M $ 899.79M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 21.82K $ 21.82K $ 21.82K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02999962 $ 0.02999962 $ 0.02999962 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave gAInzy ($GNZ) hinna kohta

gAInzy ($GNZ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud gAInzy ($GNZ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $GNZ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $GNZ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $GNZ tokeni tokenoomikat, avastage $GNZ tokeni reaalajas hinda!

$GNZ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $GNZ võiks suunduda? Meie $GNZ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $GNZ tokeni hinna ennustust kohe!

