Mis on gAInzy ($GNZ)

gAInz is a swarm of AI health agents designed to revolutionize your fitness, productivity, and career. Backed by cutting-edge AI prowess and research, gAInz delivers personalized workout plans, nutrition advice, motivation, and health tracking, all accessible via Twitter and WhatsApp. The gAInzy token powers this swarm, enabling users to query AI agents and unlock their full potential. With features like guided exercise videos, voice-note support, and daily updates, it’s your ultimate fitness companion. Coming soon: AI body scanning, Pulse wearable integration, and tailored health metrics. gAInz evolves with you, helping you 10x your goals effortlessly.

gAInzy ($GNZ) tokenoomika

gAInzy ($GNZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $GNZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse gAInzy ($GNZ) kohta Kui palju on gAInzy ($GNZ) tänapäeval väärt? Reaalajas $GNZ hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $GNZ/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $GNZ/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on gAInzy turukapitalisatsioon? $GNZ turukapitalisatsioon on $ 19.44K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $GNZ ringlev varu? $GNZ ringlev varu on 899.79M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $GNZ (ATH) hind? $GNZ saavutab ATH hinna summas 0.02999962 USD . Mis oli kõigi aegade $GNZ madalaim (ATL) hind? $GNZ nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on $GNZ kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $GNZ kauplemismaht on -- USD . Kas $GNZ sel aastal kõrgemale ka suundub? $GNZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $GNZ hinna ennustust

