Rohkem infot $GNZ

$GNZ Hinnainfo

$GNZ Ametlik veebisait

$GNZ Tokenoomika

$GNZ Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

gAInzy logo

gAInzy hind ($GNZ)

Loendis mitteolevad

1 $GNZ/USD reaalajas hind:

--
----
-6.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
gAInzy ($GNZ) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:34:25 (UTC+8)

gAInzy ($GNZ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02999962
$ 0.02999962$ 0.02999962

$ 0
$ 0$ 0

-0.56%

-6.29%

-5.21%

-5.21%

gAInzy ($GNZ) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $GNZ kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $GNZkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02999962 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $GNZ muutunud -0.56% viimase tunni jooksul, -6.29% 24 tunni vältel -5.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

gAInzy ($GNZ) – turuteave

$ 19.44K
$ 19.44K$ 19.44K

--
----

$ 21.61K
$ 21.61K$ 21.61K

899.79M
899.79M 899.79M

999,824,117.790776
999,824,117.790776 999,824,117.790776

gAInzy praegune turukapitalisatsioon on $ 19.44K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $GNZ ringlev varu on 899.79M, mille koguvaru on 999824117.790776. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 21.61K.

gAInzy ($GNZ) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse gAInzy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse gAInzy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse gAInzy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse gAInzy ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.29%
30 päeva$ 0-16.35%
60 päeva$ 0-10.22%
90 päeva$ 0--

Mis on gAInzy ($GNZ)

gAInz is a swarm of AI health agents designed to revolutionize your fitness, productivity, and career. Backed by cutting-edge AI prowess and research, gAInz delivers personalized workout plans, nutrition advice, motivation, and health tracking, all accessible via Twitter and WhatsApp. The gAInzy token powers this swarm, enabling users to query AI agents and unlock their full potential. With features like guided exercise videos, voice-note support, and daily updates, it’s your ultimate fitness companion. Coming soon: AI body scanning, Pulse wearable integration, and tailored health metrics. gAInz evolves with you, helping you 10x your goals effortlessly.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse gAInzy ($GNZ) allikas

Ametlik veebisait

gAInzy hinna ennustus (USD)

Kui palju on gAInzy ($GNZ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie gAInzy ($GNZ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida gAInzy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake gAInzy hinna ennustust kohe!

$GNZ kohalike valuutade suhtes

gAInzy ($GNZ) tokenoomika

gAInzy ($GNZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $GNZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse gAInzy ($GNZ) kohta

Kui palju on gAInzy ($GNZ) tänapäeval väärt?
Reaalajas $GNZ hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $GNZ/USD hind?
Praegune hind $GNZ/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on gAInzy turukapitalisatsioon?
$GNZ turukapitalisatsioon on $ 19.44K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $GNZ ringlev varu?
$GNZ ringlev varu on 899.79M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $GNZ (ATH) hind?
$GNZ saavutab ATH hinna summas 0.02999962 USD.
Mis oli kõigi aegade $GNZ madalaim (ATL) hind?
$GNZ nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $GNZ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $GNZ kauplemismaht on -- USD.
Kas $GNZ sel aastal kõrgemale ka suundub?
$GNZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $GNZ hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:34:25 (UTC+8)

gAInzy ($GNZ) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.